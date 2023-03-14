Норвежец Каспер Рууд рассказал о своей встрече с известной американской певицей Пинк на ежегодном благотворительном теннисном мероприятии Desert Smash.

Пинк, также Шон Пенн и Робин Тик приняли участие в турнире, проходившем в Калифорнии.

Любительница тенниса Пинк провела время с такими игроками, как Рууд, Фрэнсис Тиафу, Григор Димитров и Виктория Азаренко, болтая и делая селфи.

Руд признался, что встречал мало суперзвезд, поэтому был поражен, познакомившись с Пинк.

«Это было очень круто. Вы знаете, я из небольшой Норвегии, я никогда не встречался с суперзвездами. Так что, я был ошеломлен и смущен», - говорит теннисист.

«Пинк судила выставочный сет, который я играл против Фрэнсиса Тиафу. Иногда она была немного рассеянной, но было весело. Это был забавный благотворительный матч», — сказал Каспер Рууд.