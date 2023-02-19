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Кузьменко в «Ванкувере» – как дома. Забросил шайбу и оформил банан с Колой прямо на скамейке. Петтерссон был недоволен

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Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Хоккей Хоккей

Год назад Андрей Кузьменко шел в топе бомбардиров КХЛ, попал в расширенную заявку на Олимпиаду, но тренеры отцепили его и отправили домой – посчитали медленным и предсказуемым.

За эти 12 месяцев Кузьменко уехал в НХЛ, показал себя в летнем лагере «Ванкувера», получил место в составе и стал одним из самых важных игроков. Андрею предложили большой контракт (2 года по 5,5 млн) – и теперь он как дома.

На вчерашнем матче Кузьменко поел прямо на скамейке запасных после гола в ворота «Филадельфии». Помимо банана, Кузьменко залил стаканчик Колы. Другой лидер «Кэнакс» Элиас Петтерссон, сидевший рядом, слегка был в шоке.

2 комментария

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Shamarin
Забил гол, махнул 50 грамм, запил, закусил и снова на лёд.
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e1ther - e1ther
бананы всегда хорошо,че бы этот швед понимал)
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