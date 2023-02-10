😫 😖 «C тех пор, как у меня появилась Олимпия, я даже не думаю, что хоть что-то читала». Серена Уильямс пожаловалась на недостаток свободного времени из-за маленькой дочери

Поделитесь секретом воспитания с Сереной!

Выход на пенсию должен был подарить Серене Уильямс больше свободного времени, но, судя по всему, это тот случай, когда ваши ожидания - ваши проблемы. Американка проводит много времени со своей 5-летней дочерью Олимпией, поэтому прохлаждаться ей не приходится.

Уильямс пожаловалась, что исполнение родительских обязанностей отнимает у нее очень много времени и энергии. Уильямс недавно сказала, что не смогла прочитать ни одной книги, несмотря на свою любовь к чтению.

«Я люблю читать, но с тех пор, как у меня появилась Олимпия, я даже не думаю, что хоть что-то читала. Еще я обожаю ходить в кино, это мое любимое занятие, оно отключает мой мозг», - сказала Серена.

Среди других больших увлечений Уильямс - еще один вид спорта - гольф.

«В последнее время я совсем не играю в гольф. Но я точно собираюсь это сделать, как только у меня будет время - надеюсь, что это будет очень скоро», - сказала Уильямс со смехом.