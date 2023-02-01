🤑 Шоу «Team Tutberidze» может заработать более 120 миллионов рублей за неделю. Выступления состоятся в апреле. Билеты от 1000 рублей

Много или мало? 🤔

Организаторы шоу «Team Tutberidze» намереваются выручить более 120 миллионов рублей на четырех выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге в апреле.

Шоу состоятся 8-9 апреля в петербургском «Юбилейном» и 13-14 апреля в московском «Мегаспорте». Среди участников заявлены Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян «и многие другие».

Цены на билеты в Москве стартуют от 1 тысячи рублей и достигают 10 тысяч за первые ряды нижнего яруса. А в Санкт-Петербурге максимальная стоимость составляет 8 тысяч, тогда как минимальная, также 1 тысяча рублей.

Получается, что общая стоимость продаваемых билетов в Москве составляет около 44 миллионов рублей за одно шоу, а в Петербурге — 19 миллионов (из-за меньшей вместимости арены). При этом большая часть билетов остается в продаже — в «Мегаспорте» на оба представления свободными остаются более 11 тысяч мест при вместимости 12 тысяч. А в «Юбилейном» в продаже остается более 5 тысяч мест на каждый день при вместимости 7 тысяч, однако значительную часть оставшихся мест составляют ложи, на которые не продаются билеты.

Интересно, что в этому году планируются также выступления в других городах: Владивосток, Хабаровск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа. Дата будет объявлена позже.

Добавим, что билеты официально реализуются через посредника, который с каждого билета берет сервисный сбор в 10%.

Пойдете?