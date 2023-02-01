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🤑 Шоу «Team Tutberidze» может заработать более 120 миллионов рублей за неделю. Выступления состоятся в апреле. Билеты от 1000 рублей

Анна Щербакова Анна Щербакова
Камила Валиева Камила Валиева
Алина Загитова Алина Загитова
Евгения Медведева Евгения Медведева
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Аделия Петросян Аделия Петросян
Евгения Тарасова Евгения Тарасова
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Владимир Морозов Владимир Морозов
Фигурное катание Фигурное катание

Много или мало? 🤔

Организаторы шоу «Team Tutberidze» намереваются выручить более 120 миллионов рублей на четырех выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге в апреле.

Шоу состоятся 8-9 апреля в петербургском «Юбилейном» и 13-14 апреля в московском «Мегаспорте». Среди участников заявлены Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян «и многие другие».

Цены на билеты в Москве стартуют от 1 тысячи рублей и достигают 10 тысяч за первые ряды нижнего яруса. А в Санкт-Петербурге максимальная стоимость составляет 8 тысяч, тогда как минимальная, также 1 тысяча рублей.

Получается, что общая стоимость продаваемых билетов в Москве составляет около 44 миллионов рублей за одно шоу, а в Петербурге — 19 миллионов (из-за меньшей вместимости арены). При этом большая часть билетов остается в продаже — в «Мегаспорте» на оба представления свободными остаются более 11 тысяч мест при вместимости 12 тысяч. А в «Юбилейном» в продаже остается более 5 тысяч мест на каждый день при вместимости 7 тысяч, однако значительную часть оставшихся мест составляют ложи, на которые не продаются билеты.

Интересно, что в этому году планируются также выступления в других городах: Владивосток, Хабаровск, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа. Дата будет объявлена позже.

Добавим, что билеты официально реализуются через посредника, который с каждого билета берет сервисный сбор в 10%.

Пойдете?

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