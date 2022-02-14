Финал сезона «Трех калек»! Болеем за наших на Олимпиаде и пробуем биатлон

Еще есть время пробовать новые зимние виды спорта.
Заключительный выпуск спецсезона подкаста «Три калеки», который мы делаем вместе с сетью магазинов Спортмастер PRO.
Финальный вид спорта – биатлон, ради которого Саша Бушмакин специально не тренировался весь сезон и очень хорошо отдохнул в Грузии. С экспертностью помог PRO эксперт Спортмастер PRO Сергей Братчиков (чемпион первенства России по биатлону!), а свои неэкспертные вопросы задавали Денис Ярославцев и Алена Груздева.
Таймкоды, чтобы вам было удобнее:
00:00 – Привет! В финале сезона обсуждаем и пробуем биатлон. В гостях – PRO эксперт и чемпион первенства России по биатлону Сергей Братчиков
00:50 – Как появился биатлон? Внезапные армейские корни и стрельба по тарелочкам!
03:20 – В биатлоне есть дисциплина «гонки на снегоступах», минутка ностальгии по приключениям в Мурманске
03:40 – Почему биатлон так популярен в России? Интерес, интрига, успехи наших спортсменов и несовместимые активности
07:50 – В каком моральном и физическом состоянии подошел Саша к тренировке? Спойлер: и там и там не в лучшем!
09:20 – Где потренироваться в Москве? Например, в «Лужниках», как Саша
10:00 – Как экипироваться на тренировку? Новичку нужна защита?
12:15 – Новичкам не выдают винтовку вне стрельбища: это опасный утяжелитель на трассе!
13:05 – У биатлонистов какие-то особые лыжи и палки? Как их выбрать? Какие параметры учитывать? Про важность палок, которые легко выстегиваются
19:15 – Про контакт между спортсменами на трассе: случайно наступить кому-то на лыжу практически невозможно
20:00 – А какие должны быть ботинки?
21:10 – И перчатки!
22:00 – Ну все, Саша начинает про тренировку. Эйфория от возвращения на лыжи и разминка, огневой рубеж
23:10 – Вопрос знатокам: куда класть палки во время стрельбы лежа?
25:50 – Первое задание: 1 выстрел — 1 круг на лыжах. Как работать с пульсом и дыханием? Сергей делится опытом профи
30:00 – Опять знатоки гадают: сколько мишеней Саша закрыл после первого задания?
31:35 – «Ой, когда это закончится?» На какой минуте и почему так решил Саша? Сергей критикует тренировку! Почему важно пристреливать винтовку?
35:00 – Про стрельбу из положения стоя
36:00 – Как выглядят тренировки профи?
38:55 – И продолжаем про тренировку Саши: почему так важен ветер при стрельбе?
40:00 – Финальная часть тренировки и ощущения в эти моменты!
42:40 – Самое последнее упражнение – стрельба без лыж с приседаниями
44:00 – Какие ощущения на следующий день? Какое у биатлона есть преимущество перед лыжами?
45:50 – Оцениваем. Инстаграмность!
49:15 – Совместимость с рабочим графиком и друзьями/семьей
52:15 – Травмоопасность! Так можно ли получить палкой от соперника?
56:20 – Деньги! Самое дорогое и интересное – винтовки
59:20 – Рубрика «Три копейки»: Денис подбирает саааамый дешевый комплект для тренировок по биатлону. Можно взять винтовку ИЖ за пару тысяч!
1:05:05 – Прощаемся и закрываем зимний сезон!
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Еще не поздно встать на сноуборд или горные лыжи – чтобы это сделать, слушайте сезон целиком
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