Финал сезона «Трех калек»! Болеем за наших на Олимпиаде и пробуем биатлон

Еще есть время пробовать новые зимние виды спорта.

Заключительный выпуск спецсезона подкаста «Три калеки», который мы делаем вместе с сетью магазинов Спортмастер PRO.

Финальный вид спорта – биатлон, ради которого Саша Бушмакин специально не тренировался весь сезон и очень хорошо отдохнул в Грузии. С экспертностью помог PRO эксперт Спортмастер PRO Сергей Братчиков (чемпион первенства России по биатлону!), а свои неэкспертные вопросы задавали Денис Ярославцев и Алена Груздева.

Таймкоды, чтобы вам было удобнее:

00:00 – Привет! В финале сезона обсуждаем и пробуем биатлон. В гостях – PRO эксперт и чемпион первенства России по биатлону Сергей Братчиков

00:50 – Как появился биатлон? Внезапные армейские корни и стрельба по тарелочкам!

03:20 – В биатлоне есть дисциплина «гонки на снегоступах», минутка ностальгии по приключениям в Мурманске

03:40 – Почему биатлон так популярен в России? Интерес, интрига, успехи наших спортсменов и несовместимые активности

07:50 – В каком моральном и физическом состоянии подошел Саша к тренировке? Спойлер: и там и там не в лучшем!

09:20 – Где потренироваться в Москве? Например, в «Лужниках», как Саша

10:00 – Как экипироваться на тренировку? Новичку нужна защита?

12:15 – Новичкам не выдают винтовку вне стрельбища: это опасный утяжелитель на трассе!

13:05 – У биатлонистов какие-то особые лыжи и палки? Как их выбрать? Какие параметры учитывать? Про важность палок, которые легко выстегиваются

19:15 – Про контакт между спортсменами на трассе: случайно наступить кому-то на лыжу практически невозможно

20:00 – А какие должны быть ботинки?

21:10 – И перчатки!

22:00 – Ну все, Саша начинает про тренировку. Эйфория от возвращения на лыжи и разминка, огневой рубеж

23:10 – Вопрос знатокам: куда класть палки во время стрельбы лежа?

25:50 – Первое задание: 1 выстрел — 1 круг на лыжах. Как работать с пульсом и дыханием? Сергей делится опытом профи

30:00 – Опять знатоки гадают: сколько мишеней Саша закрыл после первого задания?

31:35 – «Ой, когда это закончится?» На какой минуте и почему так решил Саша? Сергей критикует тренировку! Почему важно пристреливать винтовку?

35:00 – Про стрельбу из положения стоя

36:00 – Как выглядят тренировки профи?

38:55 – И продолжаем про тренировку Саши: почему так важен ветер при стрельбе?

40:00 – Финальная часть тренировки и ощущения в эти моменты!

42:40 – Самое последнее упражнение – стрельба без лыж с приседаниями

44:00 – Какие ощущения на следующий день? Какое у биатлона есть преимущество перед лыжами?

45:50 – Оцениваем. Инстаграмность!

49:15 – Совместимость с рабочим графиком и друзьями/семьей

52:15 – Травмоопасность! Так можно ли получить палкой от соперника?

56:20 – Деньги! Самое дорогое и интересное – винтовки

59:20 – Рубрика «Три копейки»: Денис подбирает саааамый дешевый комплект для тренировок по биатлону. Можно взять винтовку ИЖ за пару тысяч!

1:05:05 – Прощаемся и закрываем зимний сезон!

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Еще не поздно встать на сноуборд или горные лыжи – чтобы это сделать, слушайте сезон целиком