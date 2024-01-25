«Люди забывают...» Клопп назвал игрока, который «спасает жизнь» команде в последние годы

«Без Джо [Гомеса] ничего хорошего не произошло бы в последние 13 или 14 недель, пока Роббо отсутствовал. Благодаря ему мы могли сделать то, что сделали», — сказал Юрген Клопп после игры с «Фулхэмом».

«Мы смогли перевести Трента Александера-Арнолда в полузащиту после того, как вывели на поле Джо. Я не уверен, сколько всего игр он провел, но он был исключительным. Он настоящий защитник, который хорошо действует в центре поля.

Он несколько раз пытался положить конец этой дискуссии о том, что он не забивает. На мой вкус, удары были слишком издалека, но он спасал нам жизнь, будучи здесь и играя.

Люди забывают, насколько важен был Джо в наши лучшие годы. Я не знаю, сколько матчей он отыграл, когда мы взяли трофей Премьер-лиги или Лиги чемпионов, но их было много, и это правильно, потому что он игрок топ-класса».

В этом сезоне Гомес действительно был незаменим для «Ливерпуля», сначала замещая Трента на позиции правого защитника, а теперь — Робертсона и Цимикаса на левом фланге.

Англичанин до сих пор не забил за «красных» ни одного гола в 202 матчах. Он несколько раз попытал счастья в матче против «Фулхэма», но удары были не особенно точными и, как сказал Клопп, слишком издалека. Однако этот факт не умаляет его качества, которое он демонстрирует в последнее время.