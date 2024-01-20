🔥😡 «Мо должен был остаться с командой, даже если он держится только на одной ноге». Легенда сборной Египта жестко раскритиковал отъезд Салаха с Кубка Африки

Мохамед Салах получил травму в матче против сборной Ганы на Кубке Африки и вернулся в расположение «Ливерпуля» для реабилитации.

По некоторой информации, нападающий еще может вернуться в расположение сборной Египта для участия в турнире, но на данный момент он пребывает на базе «Ливерпуля», где занимается восстановлением после травмы.

Легендарный египетский футболист Ахмед Хасан раскритиковал Салаха за решение покинуть национальную команду.

«Я всегда поддерживал Салаха и был очень доволен тем, как он справляется с ролью капитана сборной Египта. У меня нет проблем с тем, что он говорит, но оказывается, он готовил свой отъезд из расположения сборной Египта. Неужели правила Кубка Африки позволяют игроку уезжать из расположения сборной и снова возвращаться? У него была возможность взять с собой кого-нибудь из медицинского штаба «Ливерпуля» на время турнира. Повторю еще раз: он является капитаном. Он должен был остаться с командой, несмотря ни на что, даже если он держится только на одной ноге. Даже он сам говорил, что это сборная Египта, а не сборная Салаха, и это так. Мы верим во всех игроков, которые здесь, и они должны биться за трофей», - заявил Хасан.

Напомним, что по первым оценкам Салах пропустит из-за травмы 21-28 дней.