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🔥😡 «Мо должен был остаться с командой, даже если он держится только на одной ноге». Легенда сборной Египта жестко раскритиковал отъезд Салаха с Кубка Африки

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Хассан Ахмед
Футбол Футбол

Мохамед Салах получил травму в матче против сборной Ганы на Кубке Африки и вернулся в расположение «Ливерпуля» для реабилитации.

По некоторой информации, нападающий еще может вернуться в расположение сборной Египта для участия в турнире, но на данный момент он пребывает на базе «Ливерпуля», где занимается восстановлением после травмы.

Легендарный египетский футболист Ахмед Хасан раскритиковал Салаха за решение покинуть национальную команду.

«Я всегда поддерживал Салаха и был очень доволен тем, как он справляется с ролью капитана сборной Египта. У меня нет проблем с тем, что он говорит, но оказывается, он готовил свой отъезд из расположения сборной Египта. Неужели правила Кубка Африки позволяют игроку уезжать из расположения сборной и снова возвращаться? У него была возможность взять с собой кого-нибудь из медицинского штаба «Ливерпуля» на время турнира. Повторю еще раз: он является капитаном. Он должен был остаться с командой, несмотря ни на что, даже если он держится только на одной ноге. Даже он сам говорил, что это сборная Египта, а не сборная Салаха, и это так. Мы верим во всех игроков, которые здесь, и они должны биться за трофей», - заявил Хасан.

Напомним, что по первым оценкам Салах пропустит из-за травмы 21-28 дней.

5 комментариев
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Кто эти вбросы публикует??? Салах на трибунах сейчас вместе с командой празднует выход Египта в 1/8, но журналжисты вкинули что он уехал
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Смысл? Видимо, по времени как минимум пропускает игру с Арсеналом и полуфинал КАН. В Ливерпуле лучше условия для восстановления. Если Египет выйдет в финал, то шансы на игру Салаха в нем выше, если лечение будет проходить в Ливерпуле. Для поддержания духа? А как насчет того, что лечение травмы - это приоритет? Ох уж эти некоторые закончившие карьеру футболисты. Тут нужно быть здоровым прагматиком, а не сомнительным патриотом. Ответственный шаг со стороны Салаха. Он максимально ответственно подошел к КАНу: прилетел вовремя в отличие от некоторых…
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Даже если вообще без ног, должен был взять автомат и залечь в обороне, добавил Ахмед Хасан.
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У него была возможность взять с собой кого-нибудь из медицинского штаба «Ливерпуля» на время турнира.

и что бы это дало?
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