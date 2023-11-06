LFC 2020
Блог

Клопп объяснил отсутствие трех важных игроков «Ливерпуля». Они пропустят ближайший матч в ЛЕ

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Кертис Джонс Кертис Джонс
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Футбол Футбол

Во время предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп объяснил причину отсутствия Вирджила ван Дейка на игре против «Тулузы».

«Вирджил немного приболел», − сказал Клопп. − Ничего страшного не произошло, но мы не хотели, чтобы он летел в самолете, чтобы не заразились другие».

«Я тоже слегка приболел, но для меня это не проблема. Вот вам причина, почему мы его оставили дома. К выходным он должен быть в полном порядке».

Тренер также подтвердил травмы Райана Грейвенберха и Кертиса Джонса.

«Райан получил небольшое повреждение колена, − продолжил Клопп. − Это несерьезно, он уже сегодня бегал, но [шансов на эту игру] не было. Мы надеемся, что у него будет шанс сыграть с «Брентфордом», и он обязательно вернется после международного перерыва. Именно поэтому его здесь нет».

«На прошлой неделе Кертис получил травму подколенного сухожилия. Несерьезная. После международного перерыва он вернется, но не раньше.

«[Это] подколенное сухожилие низкой степени тяжести. Он был в хорошей форме, [получил] красную карточку, ему не хватало ритма, сыграл в Лиге Европы. Потом была игра с «Борнмутом», в которой я снял его с поля. Его сперва ничего не беспокоило, а потом Кертис немного почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы сделали сканирование. Низкая степень повреждения, но из строя его вывело».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий