Клопп объяснил отсутствие трех важных игроков «Ливерпуля». Они пропустят ближайший матч в ЛЕ

Во время предматчевой пресс-конференции Юрген Клопп объяснил причину отсутствия Вирджила ван Дейка на игре против «Тулузы».

«Вирджил немного приболел», − сказал Клопп. − Ничего страшного не произошло, но мы не хотели, чтобы он летел в самолете, чтобы не заразились другие».

«Я тоже слегка приболел, но для меня это не проблема. Вот вам причина, почему мы его оставили дома. К выходным он должен быть в полном порядке».

Тренер также подтвердил травмы Райана Грейвенберха и Кертиса Джонса.

«Райан получил небольшое повреждение колена, − продолжил Клопп. − Это несерьезно, он уже сегодня бегал, но [шансов на эту игру] не было. Мы надеемся, что у него будет шанс сыграть с «Брентфордом», и он обязательно вернется после международного перерыва. Именно поэтому его здесь нет».

«На прошлой неделе Кертис получил травму подколенного сухожилия. Несерьезная. После международного перерыва он вернется, но не раньше.

«[Это] подколенное сухожилие низкой степени тяжести. Он был в хорошей форме, [получил] красную карточку, ему не хватало ритма, сыграл в Лиге Европы. Потом была игра с «Борнмутом», в которой я снял его с поля. Его сперва ничего не беспокоило, а потом Кертис немного почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы сделали сканирование. Низкая степень повреждения, но из строя его вывело».