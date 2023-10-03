⚡️ PGMOL опубликует аудиозапись из комнаты VAR, когда отменили гол Диаса (The Times)

The Times пишет, что Английская ассоциация профессиональных арбитров выпустит аудиозапись того, что происходило в комнате VAR, когда судьи приняли решение отменить гол Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма».

Издание сообщает, что карьера арбитров находится под угрозой из-за давления со стороны «Ливерпуля». Вчера клуб запросил аудиозапись.

Ранее PGMOL извинились перед мерсисайдцами, признав «человеческую ошибку», в результате которой гол колумбийца не был засчитан. Однако, как отметил Клопп, «мы не получим от этого очков».

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:1.