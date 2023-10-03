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⚡️ PGMOL опубликует аудиозапись из комнаты VAR, когда отменили гол Диаса (The Times)

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The Times пишет, что Английская ассоциация профессиональных арбитров выпустит аудиозапись того, что происходило в комнате VAR, когда судьи приняли решение отменить гол Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма».

Издание сообщает, что карьера арбитров находится под угрозой из-за давления со стороны «Ливерпуля». Вчера клуб запросил аудиозапись.

Refs panel admit INCREDIBLE blunder as Liverpool goal wrongly ruled out for offside after VAR FORGETS to change decision | The Irish Sun

Ранее PGMOL извинились перед мерсисайдцами, признав «человеческую ошибку», в результате которой гол колумбийца не был засчитан. Однако, как отметил Клопп, «мы не получим от этого очков».

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:1.

2 комментария

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Олег Чеботарёв
И для чего нужен этот VAR???
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Арман Мартиросян
Ответ Олег Чеботарёв
И для чего нужен этот VAR???
Для чего нужны эти бесполезные судьи? Сдается мне, что несовершенный искусственный интеллект справится гораздо лучше.
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