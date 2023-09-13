Журналист быстро перевернул календарь.

Две недели назад в Англии закрылось летнее трансферное окно, а в Саудовской Аравии оно продлилось еще неделю. Все это время в воздухе витали слухи об огромном предложении, которое должны сделать «Ливерпулю» саудовцы по Мохамеду Салаху. Клуб четко дал понять − игрок уйдет не в этот раз.

Перед ближайшим матчем против «Вулверхэмптона» главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп отвечал на вопросы прессы. Один из журналистов решил спросить у специалиста про вероятный уход египтянина... зимой. Реакция Клоппа была показательной.

«Вы нет, не шутите? Или шутите надо мной? Неделю как закрылось трансферное окно и вы спрашиваете меня про январь? Ладно, раз вы не можете подождать декабря, чтобы задать этот вопрос, отвечу. На данный момент я совершенно не переживаю по этому поводу, пока окно не откроется вновь. Так что нет, не переживаю. Посмотрим, что произойдет».

Самообладанию тренера «Ливерпуля» можно позавидовать.