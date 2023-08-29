Звезда инсайдов Фабрицио Романо сообщил неприятную новость фанатам «Ливерпуля».

«У «Аль-Иттихада» в шорт-листе защитников находится Джо Гомес из «Ливерпуля». Его имя очень высоко в этом списке.

«Аль-Иттихад» ценит Гомеса, как универсального игрока, который может сыграть в любом месте на задней линии. «Ливерпуль» утверждает, что не намерен продавать важных игроков в последние дни трансферного окна», - написал в соцсетях журналист.

Отметим, что англичанин сыграл 31 матч за «Ливерпуль» в прошлом сезоне. Его контракт с клубом истекает в 2027 году. Гомес выступает за мерсисайдцев с 2015 года.