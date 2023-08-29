LFC 2020
Блог

«Аль-Иттихад» намерен лишить «Ливерпуль» одного из основных защитников. Фабрицио Романо подтверждает

Джо Гомес Джо Гомес
Клубы Клубы
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Звезда инсайдов Фабрицио Романо сообщил неприятную новость фанатам «Ливерпуля».

«У «Аль-Иттихада» в шорт-листе защитников находится Джо Гомес из «Ливерпуля». Его имя очень высоко в этом списке.

«Аль-Иттихад» ценит Гомеса, как универсального игрока, который может сыграть в любом месте на задней линии. «Ливерпуль» утверждает, что не намерен продавать важных игроков в последние дни трансферного окна», - написал в соцсетях журналист.

Отметим, что англичанин сыграл 31 матч за «Ливерпуль» в прошлом сезоне. Его контракт с клубом истекает в 2027 году. Гомес выступает за мерсисайдцев с 2015 года.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Такими темпами Ливерпуль по щепкам разберут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий