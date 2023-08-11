Трент Александер-Арнолд рассказал о том, на какой позиции предпочитает играть.

«Споры о моей позиции? Это то, к чему я привык. Это часть игры, часть работы. Я слышу эти разговоры еженедельно. Хорошо это или плохо, но я все еще знаю, что мне нужно работать. Я делаю это из матча в матч.

Что говорит Клопп? Просто играть с мячом, не бояться совершать ошибки.

Первоначально это было частью игры. То, как я понимаю необходимость действовать и что с этим буду делать. Сейчас я уже привык. У меня было много информации о движениях, разных позициях, действиях на разных участках поля.

Думаю, что смогу играть на обеих позициях (правый защитник и правый полузащитник). Я бы сказал, что могу делать и то, и другое.

Что тренер решит, то и будет», - признался Трент.