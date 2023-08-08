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Перед трансфером в «Аль-Наср» Мане общался с двумя игроками «Ливерпуля». Один из них – Фирмино

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Мане перебрался из «Баварии» в «Аль-Наср». Перед трансфером Садьо решил побольше разузнать о Саудовской лиге. Информацию сенегалец получил от своих бывших товарищей по «Ливерпулю» – Фирмино и Фабиньо:

«Вроде первым делом я переговорил с Фирмино. Думаю, он хотел, чтобы я перешел в другой клуб. Шучу! Но он звонил мне два или три раза и убеждал меня перейти в «Аль-Ахли». В то же время я разговаривал с Фабиньо, потому что мы были довольно близки. А вот он хотел, чтобы я перешел в «Аль-Иттихад». Но когда я получил предложение от «Аль-Насра», выбрал этот клуб».

Садьо сказал пару слов и о Хендерсоне, который также будет играть в Саудовской Аравии:

«Конечно, Хендерсон тоже здесь. Пару дней назад он прислал мне сообщение, чтобы пожелать удачи. Я очень рад, что смогу увидеться со всеми этими замечательными парнями, а также впервые встретиться с ними лицом к лицу на поле. Я собираюсь победить вас, ребята!»

По словам Садьо, на его переход в «Аль-Наср» существенно повлияла семья и вера:

«Разумеется, я посоветовался со своей семьей. Они, конечно, были счастливы, ведь я перехожу в клуб из мусульманской страны. Моя мама особенно настойчиво уговаривала меня на этот трансфер. Она мусульманка, как и я.

Мама была первой, кто подтолкнул меня к этому трансферу. Вся моя семья была рада, что я приехал именно сюда, так что решение не было трудным – это важно для моей веры. Я рад быть частью этого проекта и продвигать его вперед, у нас светлое будущее».

С Хендерсоном сенегалец уже встретился. Судя по его реакции, Мане не ожидал, что и экс-капитан «красных» окажется в Саудовской Аравии.

Получится ли у Садьо в «Аль-Насре» вернуться на уровень до его трансфера в «Баварию»?

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