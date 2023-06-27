«Мы с нетерпением ждем».

Экс-товарищи по «Ливерпулю» Луис Суарес и Лукас Лейва, воссоединившиеся в начале этого года на пару месяцев в «Гремио», высоко оценивают потенциал Дарвина Нуньеса.

Уругвайские нападающие 36-и и 24-х лет вместе выступают за сборную, поэтому у Суареса была возможность составить свое мнение об игроке «красных» — своими соображениями он поделился с товарищем по бразильскому клубу.

Об этом рассказал сам Лейва в интервью официальному сайту мерсисайдцев:

«Он [Суарес] сказал мне, что Дарвин — застенчивый мальчик, очень спокойный, очень тихий, но игрок, который все время хочет совершенствоваться. Он прекрасный бомбардир, в этом мы не сомневаемся. Учитывая его темп, я думаю, будет важно помочь ему добиться того, чего он хочет в этом сезоне.

Луис действительно очень хорош, и я очень близок с ним сейчас здесь, в Бразилии, но Дарвин в своем первом сезоне, по моему мнению, был великолепен. Мы знаем, как сложно прийти и играть, требования действительно высоки, «Ливерпуль» играет по-другому. Так что я думаю, что у него все хорошо.

Конечно, мы все с нетерпением ждем, как он будет развиваться во втором сезоне, потому что он молод, быстр и умеет забивать голы. Надеюсь, этот год будет еще лучше для него».

За три с половиной сезона на «Энфилде» Суарес забил за «красных» 84 гола, хотя поначалу его результативность была очень скромной — он забил всего 4 гола за вторую половину сезона 2010/11.

По сравнению с ним Нуньес стартовал даже лучше, забив 15 раз в свой первый сезон за «Ливерпуль».

Посмотрим, что будет в следующем!