Гакпо – игрок разносторонний. Голландец может выступать как в центре нападения, так и на фланге. Разные тренеры использовали Коди на разных позициях. Наконец сам Гакпо рассказал, на какой позиции он наиболее эффективен.

В беседе с Reuters голландец заявил, что сейчас предпочитает выступать в роли форварда:

«Теперь, когда я играю в «Ливерпуле», думаю, что мне подходит позиция центрального нападающего. Я уже успел в этом убедиться. Гус Хиддинк первым посоветовал мне играть в этой роли. Он приезжал к нам в «ПСВ», увидел мою игру и сказал: «Ты должен стать нападающим или играть в роли ложной девятки». Но я тогда просто не хотел в это верить!

А потом то же самое мне сказал Рогер Шмидт, когда он стал тренером «ПСВ», но я тогда еще больше упрямился. Мне было комфортнее на левом фланге. Но на последнем чемпионате мира я стал играть ближе к центру, в «Ливерпуле» я тоже сместился в центр. И это было хорошо. Сейчас я полон желания улучшить свою игру за клуб и сборную».

А на ваш взгляд, на какой позиции Коди действует эффективнее всего?