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«Ливерпуль» закончил этот сезон АПЛ на 5 месте. Стало известно, сколько клуб заработает за эту позицию

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Почти хватит на нового Нуньеса.

После 37 тура АПЛ стало понятно, что выше пятой строки «Ливерпуль» уже не поднимется, но и ниже ее не опустится.

Удивительно, но по сравнению с прошлым сезоном, когда клуб финишировал вторым, финансовое вознаграждение только выросло.

Команда Юргена Клоппа получит солидную компенсацию за нынешнюю позицию − по данным The Athletic, предполагаемая сумма выплаты составил около 59,5 млн фунтов.

Для сравнения в сезоне-2021/2022 «красные» за вторую строку получили «всего» 39 млн фунтов. Все дело в том, что в этом сезоне выросла цена за зарубежные ТВ-права.

«Арсенал», который занял в прошлом году пятое место, заработал 33 млн фунтов.

Эти средства определенно будут ценны для «Ливерпуля» летом и улучшат трансферный бюджет.

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