LFC 2020
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«Клопп хотел, чтобы я остался». Джеймс Милнер о прощании с «Ливерпулем»

Джеймс Милнер Джеймс Милнер
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«Жаль останавливаться, когда в тебе еще есть силы. Юрген Клопп — прекрасный тренер, и тот факт, что он хотел, чтобы я остался в команде, потому что все еще могу играть на уровне «Ливерпуля», мне очень приятен», — признался Джеймс Милнер LFC TV.

«В этом году я не так часто был в «основе», но чувствую, что вносил свой вклад, когда меня об этом попросили».

«Приятно, что тренер хотел, чтобы я остался, но я принял решение».

Ветеран покидает «Ливерпуль» после восьми лет в команде. Свою последнюю игру на «Энфилде» Милнер провел в субботу против «Астон Виллы».

8 комментариев

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Отвёртка
Легендарный дед
+13
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+13
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Мурат Морин
Хороший даже очень хороший игрок. Почему то он напоминает скоулза своей самоотдачей.
+4
0
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Krutik_prutik
Мне кажется на замену ему подошел бы Маггин из Астон Вилы, такой же напористый, выносливый, моторчик.
+4
0
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A.G
конечно хочет чтоб остался, он очень перспективный
+2
0
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V Galperin
Очень умный и многосторонний игрок, умеющий сыграть на любой позиции, прекрасно держит форму и режим, никогда не пил и не ходил по ночным клубам, отличный семьянин. Для Ливерпуля он как Фернандиньо для Сити - душа раздевалки. Брайтон наверняка взял его с прицелом для помощи Дзерби в тренировочном процессе особенно с молодежью, он всегда был отличником в школе и отличался умными действиями как на поле, так и вне его.
+1
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Ненавидящий2.0
не под основу, конечно, но выйти и закрыть сразу несколько проблемных позиций при необходимости - идеальный кандидат, понятно, что тренеры не очень охотно с такими игроками расстаются, а в случае с Милнером, помноженном на его профессионализм так вообще очень обидно такого игрока отпускать
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Baky jorayev
Удачи в дальнейшем старичок
0
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DioMeD22
Ответ A.G
конечно хочет чтоб остался, он очень перспективный
В 48 лет раскроется)
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