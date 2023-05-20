8 комментариев

«Жаль останавливаться, когда в тебе еще есть силы. Юрген Клопп — прекрасный тренер, и тот факт, что он хотел, чтобы я остался в команде, потому что все еще могу играть на уровне «Ливерпуля», мне очень приятен», — признался Джеймс Милнер LFC TV.

«В этом году я не так часто был в «основе», но чувствую, что вносил свой вклад, когда меня об этом попросили».

«Приятно, что тренер хотел, чтобы я остался, но я принял решение».

Ветеран покидает «Ливерпуль» после восьми лет в команде. Свою последнюю игру на «Энфилде» Милнер провел в субботу против «Астон Виллы».