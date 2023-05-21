«Энфилд» попрощался с Милнером, Кейта и Окслейд-Чемберленом и Фирмино. После ничьи с «Астон Виллой» футболисты «Ливерпуля» выстроились в коридоры почета, чтобы наградить овациями каждого из игроков, покидающих клуб.

Тяжелее всего было прощаться с Фирмино и Милнером, которые играли на «Энфилде» с 2015 года. В честь Бобби на улицах Ливерпуля появился мурал.

А Милнер после матча с «Виллой» не смог совладать с эмоциями.

Джеймс поделился переживаниями с журналистами BBC:

«Это был особенный момент. Мне повезло, что я довольно хорошо провел здесь время. Это особенное место, кто знает, может быть, я сыграю здесь снова. Победа в АПЛ – это то, к чему «Ливерпуль» всегда стремился. Уйти спустя восемь лет, завоевав этот трофей, – это то, на что ты надеешься.

Я провел здесь невероятное время. Я доволен! Доволен проделанной работой и командой, частью которой я был, а также успехом, который мы вписали в историю клуба. Впереди еще один матч, было бы неплохо уйти на победой ноте. Я мог играть большую часть сезона, внес свой вклад в результаты команды и до сих пор чувствую себя хорошо. Возраст – это всего лишь цифра».

Джеймс навсегда останется легендой «Ливерпуля».