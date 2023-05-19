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Фирмино – лучший! Оценки игроков «Ливерпуль» за матч против «Астон Виллы»

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В 37-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимал в гостях «Астон Виллу».

Этот матч был особенным для «красных», ведь в этот день «Энфилд» прощался с Милнером, Кейта и Окслейд-Чемберленом и, конечно, Фирмино. Но игра пошла не по сценарию «Ливерпуля», рядом с командой не смог быть Юрген Клопп. Тренер отбывает двухматчевую дисквалификацию.

В середине первого тайма Конате сфолил в штрафной и в ворота «красных» был назначен пенальти, который Уоткинс не смог реализовать.

На 27-й минуте «Вилла» все же вышла вперед. Дуглас сделал заброс к дальней стороне вратарской, где Рэмзи переиграл Александер-Арнолда и открыл счет ударом в дальний нижний угол.

В начале второго тайма Гакпо сравнял, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 72-й минуте «Энфилд» шумными овациями поприветствовал Милнера и Фирмино, которые в последний раз вышли на домашнее поле «красных».

Казалось, «Ливерпуль» потерпел поражение в важнейшем матче, но, как по сценарию, Бобби сумел забить на 90-й минуте! Салах отдал красивую передачу во вратарскую, где Фирмино эффектно забил в падении. К сожалению, вырвать победу у подопечных Клоппа так и не вышло. Итоговый счет – 1:1.

Оценки игроков «Ливерпуль» за матч против «Астон Виллы» от Sofascore

Как вам матч? Почему «красным» не удалось победить?

7 комментариев

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Elihio
Спасибо за все, легенда. Очень будет тебя не хватать.
+6
0
+6
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Ненавидящий2.0
Фирмино! Спасибо за всё!
+4
0
+4
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MeRsEySiDe
Красиво ушёл, спасибо за все легенда!
+2
0
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Отвёртка
Гакпо, как всегда, хорош
+1
0
+1
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Итачи Учиха
Удивительно. Если бы Бобби давали играть, спокойно бы 20-25 голов забил бы в этом сезоне. Никакие Жоты, Диасы, Нуньесы и рядом с ним не стоят
0
0
0
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Ненавидящий2.0
Ответ Best of the best
Судья немного не дотянул до лучшего игрока, не хватило еще 10 минут
это когда гол отменял или когда один пенальти назначил, а второй "не заметил"?
0
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