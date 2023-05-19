7 комментариев

В 37-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимал в гостях «Астон Виллу».

Этот матч был особенным для «красных», ведь в этот день «Энфилд» прощался с Милнером, Кейта и Окслейд-Чемберленом и, конечно, Фирмино. Но игра пошла не по сценарию «Ливерпуля», рядом с командой не смог быть Юрген Клопп. Тренер отбывает двухматчевую дисквалификацию.

В середине первого тайма Конате сфолил в штрафной и в ворота «красных» был назначен пенальти, который Уоткинс не смог реализовать.

На 27-й минуте «Вилла» все же вышла вперед. Дуглас сделал заброс к дальней стороне вратарской, где Рэмзи переиграл Александер-Арнолда и открыл счет ударом в дальний нижний угол.

В начале второго тайма Гакпо сравнял, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 72-й минуте «Энфилд» шумными овациями поприветствовал Милнера и Фирмино, которые в последний раз вышли на домашнее поле «красных».

Казалось, «Ливерпуль» потерпел поражение в важнейшем матче, но, как по сценарию, Бобби сумел забить на 90-й минуте! Салах отдал красивую передачу во вратарскую, где Фирмино эффектно забил в падении. К сожалению, вырвать победу у подопечных Клоппа так и не вышло. Итоговый счет – 1:1.

Оценки игроков «Ливерпуль» за матч против «Астон Виллы» от Sofascore

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