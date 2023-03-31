Еще чуть-чуть.

Юрген Клопп заявил, что Луис Диас не сыграет против «Манчестер Сити», несмотря на то, что на этой неделе он уже тренировался с остальной командой.

«Да, мы должны быть терпеливы, но в любом случае это огромное усиление для нас. Просто приятно, что такой парень в строю, потому что он суперэнерджайзер и оказывает очень позитивное воздействие, просто находясь рядом. [Его] английский стал немного лучше, птому что он использовал это время, чтобы выучить английский, и это хорошо».

«Это был очень-очень странный и сложный сезон для Луиса. Та игра с «Арсеналом», когда он получил травму в начале сезона... Это был действительно плохой день. Так что посмотрим. На тренировке все выглядит нормально, но, конечно, его нет в составе на матч в выходные, шансов нет.

Следующая неделя будет важной для него. На этой неделе он выполнял не все упражнения на тренировке, на следующей неделе, я думаю, он уже сможет сделать и остальное. Тогда мы и посмотрим. Может быть, он будет готов к «Арсеналу», но, скорее всего, к «Лидсу», который будет после».

Луис Диас получил травму 9 октября в матче с «Арсеналом» и с тех пор он никак не может вернуться на поле. Во время перерыва на ЧМ ему потребовалась операция, и вот наконец колумбиец почти восстановился.

В этом сезоне он успел сыграть 12 матчей за «Ливерпуль», где он забил 4 года и отдал 2 результативные передачи.