Многочисленные источники сообщали, что Келлехер летом покинет «Ливерпуль». По информации Джеймса Пирса, «красные» рассматривают вариант продажи голкипера и надеются выручить за 24-летнего ирландца 20 миллионов фунтов.

Трансферный эксперт Дин Джонс считает, что Куивин способен повлиять на свое будущее:

«Насколько я понимаю, Келлехер планировал взвесить все в конце сезона и тщательно обдумать свой следующий шаг. Возможен вариант с арендой. Я не думаю, что будущее голкипера полностью находится в руках «Ливерпуля». Думаю, что Келлехер сам должен принять важное решение».

Надо отметить, что летом клуб, вероятно, также покинет третий вратарь «красных» – Адриан Кастильо. Если оба голкипера уйдут, у Алиссона останется лишь один сменщик – 19-летний Харви Дэвис.

Возможно, «Ливерпулю» действительно будет разумнее отдать Келлехера в аренду? Что вы об этом думаете?