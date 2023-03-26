Трансферный эксперт считает, что Келлехер может повлиять на свое будущее. «Ливерпуль» хочет продать голкипера
Многочисленные источники сообщали, что Келлехер летом покинет «Ливерпуль». По информации Джеймса Пирса, «красные» рассматривают вариант продажи голкипера и надеются выручить за 24-летнего ирландца 20 миллионов фунтов.
Трансферный эксперт Дин Джонс считает, что Куивин способен повлиять на свое будущее:
«Насколько я понимаю, Келлехер планировал взвесить все в конце сезона и тщательно обдумать свой следующий шаг. Возможен вариант с арендой. Я не думаю, что будущее голкипера полностью находится в руках «Ливерпуля». Думаю, что Келлехер сам должен принять важное решение».
Надо отметить, что летом клуб, вероятно, также покинет третий вратарь «красных» – Адриан Кастильо. Если оба голкипера уйдут, у Алиссона останется лишь один сменщик – 19-летний Харви Дэвис.
Возможно, «Ливерпулю» действительно будет разумнее отдать Келлехера в аренду? Что вы об этом думаете?
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