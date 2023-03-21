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Конате попросили сравнить Ван Дейка и Упамекано. Ибраима дал классный ответ

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Дайо Упамекано Дайо Упамекано
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Ибраима Конате Ибраима Конате
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В интервью Eurosport France Конате попросили сравнить Ван Дейка с Упамекано. Ибраима вместе с Вирджилом сейчас выступает за «Ливерпуль». C Дайо Конате защищает цвета сборной Франции, когда-то парни вместе играли в «Лейпциге».

Incredible player&quout; - Van Dijk names defender as Liverpool teammate who surprised him - Liverpool FC - This Is Anfield

Ибраима посчитал, что сравнивать этих игроков глупо. Защитник «красных» объяснил свою позицию:

«Что это за вопрос? Их нельзя сравнивать. С Упамекано мы находимся в одной категории, хоть он и очень сильный соперник. Но Ван Дейк с другой планеты. Нам до него еще далеко. Хотя я не сомневаюсь, что когда-нибудь и мы доберемся до вершины, на которой находится Вирджил. 

Играя с Ван Дейком, я научился брать на себя руководящую роль, научился обороняться против конкретных игроков. У него есть собственная техника, это невероятно. Его решимость, его напористость. Он обладает особой аурой, которую чувствуешь, находясь с ним на поле. Играть вместе с ним – уникальный шанс. Но я также должен думать о своей карьере и не смотреть на него все время, как фанат».

Согласны с мнением Конате? 

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