Мог еще играть, но диагностировали болезнь сердца.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Лацио» Лукас Лейва дал очень эмоциональную пресс-конференцию. На ней он объявил о том, что у него диагностировали болезнь сердца, которая вынуждает его объявить об окончании карьеры.

36-летний игрок в прошлом году вернулся туда, откуда начинал − в «Гремио». Перед этим он пять сезонов провел в итальянском «Лацио». В декабре во время предсезонных тестов в родной команде у Лейвы обнаружили проблемы со здоровьем.

Когда медики посоветовали отказаться от высоких нагрузок из-за риска для здоровья, Лукас решил, что пришло время завязать с любимым делом.

«Это был трудный период. Думаю, что впервые плакал из-за этого дела. Могу только поблагодарить всех вас. Я заканчиваю там, где хочу, но не так, как хочу. Я уверен, что начнется новый цикл. У меня была большая надежда, что все может измениться, но не тут-то было. Мое здоровье на первом месте».

В пятницу бразилец добавил в социальных сетях: «Настал день попрощаться с полем. На все воля великих сил, но если оглядываться назад, то могу сказать только слова благодарности за ту карьеру, которую построил. В 2007 году я перешел в большой «Ливерпуль», который десять лет был частью моей жизни. Я с большой гордостью могу сказать, что сегодня «Ливерпуль» − мой дом. Я горжусь тем, что я гражданин Великобритании, как и моя семья. И я скаузер!»

За «Ливерпуль» Лейва отыграл 346 матчей, а за «Лацио» − 198. В Англии в его активе был Кубок Лиги, а в Италии − Кубок Италии и дважды Суперкубок Италии.

Сегодня врач Марсио Дорнелесс сообщил СМИ, что диагноз Лейвы звучит так: рубцевание миокарда.

Президент «Гремио» Альберто Герра назвал бывшего игрока сборной Бразилии «великим лидером, которого многие уважают».

«Я подготовил прекрасную речь, но не знаю, смогу ли я ее все произнести, − сказал Герра. − Хочу поздравить тебя с успешной карьерой. Очень рад, что ты продолжаешь жить нормальной жизнью. Хочу сказать тебе от имени всех болельщиков «Гремио», что немногие игроки представляли нас так, как это делал ты. Вот почему так много людей тронуты этим моментом. Ты великий лидер в раздевалке, которого все мы научились уважать».

А какие у вас самые приятные воспоминания о футбольной карьере Лукаса Лейвы? Пишите в комментариях.