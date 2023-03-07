18 комментариев

Мог и на уголовное наказание набегать.

Фанат, выбежавший на поле во время игры «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед», попал в полицию. 16-летний болельщик во время игры на «Энфилде» в 26-м туре АПЛ прорвался к газону и направился к празднующим гол игрокам «Ливерпуля» и сбил защитника Эндрю Робертсона. Стюарды скрутили нарушителя и увели.

Фанат был задержан правоохранительными органами, а «Ливерпуль» сообщил, что забанил аккаунт предполагаемого нарушителя и пожизненно запретит ему посещать стадион, если зритель будет признан виновным в нарушении закона. Ограничение также может быть распространено на все арены АПЛ.

В трансляцию самого матча попал только конец эпизода, когда корчившийся от боли Энди Робертсон опустился на газон, а на фаната, которого уже скрутили стюарды, свой гнев обратил Юрген Клопп.

А вот видео самого инцидента.

На нем видно, что парень с разбега зачем-то подкатился в толпу игроков «Ливерпуля» (поскользнулся в самом конце, но тормозить перед толпой явно не собирался). Хорошо, что Робертсон не сильно пострадал, но травму мог получить не только он, а самого фаната можно было обвинить в умышленном причинении вреда здоровью.

Так что пожизненный бан – это просто по головке погладили, нечего таким «кадрам» делать на «Энфилде».