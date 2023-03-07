LFC 2020
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Фанату, выбежавшему на поле в матче с МЮ», пожизненно запретили посещать «Энфилд». Мы нашли видео эпизода - парень еще легко отделался🤬

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Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Мог и на уголовное наказание набегать.

Фанат, выбежавший на поле во время игры «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед», попал в полицию. 16-летний болельщик во время игры на «Энфилде» в 26-м туре АПЛ прорвался к газону и направился к празднующим гол игрокам «Ливерпуля» и сбил защитника Эндрю Робертсона. Стюарды скрутили нарушителя и увели.

Фанат был задержан правоохранительными органами, а «Ливерпуль» сообщил, что забанил аккаунт предполагаемого нарушителя и пожизненно запретит ему посещать стадион, если зритель будет признан виновным в нарушении закона. Ограничение также может быть распространено на все арены АПЛ.

В трансляцию самого матча попал только конец эпизода, когда корчившийся от боли Энди Робертсон опустился на газон, а на фаната, которого уже скрутили стюарды, свой гнев обратил Юрген Клопп.

А вот видео самого инцидента.

На нем видно, что парень с разбега зачем-то подкатился в толпу игроков «Ливерпуля» (поскользнулся в самом конце, но тормозить перед толпой явно не собирался). Хорошо, что Робертсон не сильно пострадал, но травму мог получить не только он, а самого фаната можно было обвинить в умышленном причинении вреда здоровью.

Так что пожизненный бан – это просто по головке погладили, нечего таким «кадрам» делать на «Энфилде».

18 комментариев

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Vitalijus Bilevicius
Ответ Ramin Mamedov
чел просто подбежал чтобы отпраздновать он может и не планировал останавливаться, а хотел прыгнуть на ним сверху с чего вдруг он должен хотеть травмировать игрока своей любимой команды? неделю назад Мартинез из МЮ двумя ногами подкатывался под своего игрока, его может тоже надо пожизненно забанить?
ты это серьезно написал? или шуткуешь?
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Никола Тесла
Теперь после бана в АПЛ этот болельщик сможет оформить фан айди, и сознательно, по взрослому и ответсвенно смотреть матчи РПЛ.
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Red Line
Ответ Игорь
Парень явно хотел подбежать ближе к своим кумирам, думаю он не хотел некому нанести травму. По моему совсем юного болельщика лишать ходить не матчи любимого клуба это перебор.
если не будет наказания за такое, это будет прецедент для остальных. он на самом деле мог сильно травмировать игроков, которые являются основным активом клуба.
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Ramin Mamedov
чел просто подбежал чтобы отпраздновать
он может и не планировал останавливаться, а хотел прыгнуть на ним сверху
с чего вдруг он должен хотеть травмировать игрока своей любимой команды?
неделю назад Мартинез из МЮ двумя ногами подкатывался под своего игрока, его может тоже надо пожизненно забанить?
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barsiksimba
Ответ Игорь
Господи, но он же ещё пацан, я не говорю, что не надо наказать, но не так же кардинально.
Ну, пацан и что? Это смягчающий фактор или к нему особое отношение должно быть? На том стадионе были десятки (а то и сотни) таких пацанов. Но выбежал только этот. Вот пусть теперь и смотрит футбол только по ТВ.
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Spartakovec navsegda
Бежал быстро, чтобы убежать от стюардов, начал тормозить, чтобы на такой скорости не врезаться в игроков, в итоге поскользнулся и въехал. Выглядит так. Благими намерениями...
Думаю, что все зависит от команды, решат простить, скажут за парня, должен одуматься. Но сказать нужно так, чтобы другие не думали, что это круто и им подобное с рук сойдет.
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Barcelona still waiting for the corner
Теперь этому парню понадобится новый телевизор.
Но если бы ты мог выбрать последний матч на Энфилде, то этот парень сделал правильный выбор!)
+4
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Игорь
Ответ barsiksimba
Достаточно взрослый, чтобы хулиганить, но совсем юный, чтобы за это отвечать?Тысячи болельщиков Ливерпуля прыгали на своих местах и ничего. А один решил, что он лучше всех и ему можно на поле выскакивать. Любит кататься, пусть любит и саночки возить.
Господи, но он же ещё пацан, я не говорю, что не надо наказать, но не так же кардинально.
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Игорь
Ответ Сергей Минкевич
Есть правила посещения стадиона - одно из них запрет на подобные действия. Это как оправдать грабителя, который всего лишь хотел украсть себе денег на еду.
Господи, но он же ещё пацан, я не говорю, что не надо наказать его, но не кардинально же.
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Сергей Минкевич
Ответ Игорь
Парень явно хотел подбежать ближе к своим кумирам, думаю он не хотел некому нанести травму. По моему совсем юного болельщика лишать ходить не матчи любимого клуба это перебор.
Есть правила посещения стадиона - одно из них запрет на подобные действия. Это как оправдать грабителя, который всего лишь хотел украсть себе денег на еду.
+1
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barsiksimba
Ответ Игорь
Парень явно хотел подбежать ближе к своим кумирам, думаю он не хотел некому нанести травму. По моему совсем юного болельщика лишать ходить не матчи любимого клуба это перебор.
Достаточно взрослый, чтобы хулиганить, но совсем юный, чтобы за это отвечать?Тысячи болельщиков Ливерпуля прыгали на своих местах и ничего. А один решил, что он лучше всех и ему можно на поле выскакивать. Любит кататься, пусть любит и саночки возить.
+4
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+4
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JustSayYes
Ответ Игорь
Парень явно хотел подбежать ближе к своим кумирам, думаю он не хотел некому нанести травму. По моему совсем юного болельщика лишать ходить не матчи любимого клуба это перебор.
Какая разница - хотел или не хотел? Если человек не понимает, что подобным поведением он подставляет свой любимый клуб, то нечего ему делать на стадионе. Мало того, что он мог нанести травму футболистам, так еще теперь Ливерпуль наверняка должен будет выплачивать приличный штраф.
+3
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Angel England
Ответ Павел Федин
А с Fan-ID этого нежелательного элемента еще до совершения этого подката уже отправили бы домой. Есть еще чему поучится англосаксам у нашей родной РПЛ)))
Это как это? Электронно, пока бежал по полю? Ватник, всегда ватник
+1
-7
-6
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Ibragim Mejidow
Пару сезонов бана, думаю достаточно было бы.
+4
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Матвей Бондарев
Молился, чтобы у Робертсона не было травмы по вине этого ребристого со вкусом банана. Не хватало ещё и важного ЛЗ потерять из-за глупого школьника.
+4
0
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Игорь
Парень явно хотел подбежать ближе к своим кумирам, думаю он не хотел некому нанести травму. По моему совсем юного болельщика лишать ходить не матчи любимого клуба это перебор.
+7
-6
+1
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Павел Федин
А с Fan-ID этого нежелательного элемента еще до совершения этого подката уже отправили бы домой. Есть еще чему поучится англосаксам у нашей родной РПЛ)))
+11
-3
+8
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А.В.Бубнов
Типичное портовое быдlow. Я и про того, кто выбежал на поле и про того, кто скачет там на бровке
+1
-4
-3
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