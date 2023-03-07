18 комментариев

Фанату, выбежавшему на поле в матче с МЮ», пожизненно запретили посещать «Энфилд». Мы нашли видео эпизода - парень еще легко отделался🤬
Мог и на уголовное наказание набегать.
Фанат, выбежавший на поле во время игры «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед», попал в полицию. 16-летний болельщик во время игры на «Энфилде» в 26-м туре АПЛ прорвался к газону и направился к празднующим гол игрокам «Ливерпуля» и сбил защитника Эндрю Робертсона. Стюарды скрутили нарушителя и увели.
Фанат был задержан правоохранительными органами, а «Ливерпуль» сообщил, что забанил аккаунт предполагаемого нарушителя и пожизненно запретит ему посещать стадион, если зритель будет признан виновным в нарушении закона. Ограничение также может быть распространено на все арены АПЛ.
В трансляцию самого матча попал только конец эпизода, когда корчившийся от боли Энди Робертсон опустился на газон, а на фаната, которого уже скрутили стюарды, свой гнев обратил Юрген Клопп.
А вот видео самого инцидента.
На нем видно, что парень с разбега зачем-то подкатился в толпу игроков «Ливерпуля» (поскользнулся в самом конце, но тормозить перед толпой явно не собирался). Хорошо, что Робертсон не сильно пострадал, но травму мог получить не только он, а самого фаната можно было обвинить в умышленном причинении вреда здоровью.
Так что пожизненный бан – это просто по головке погладили, нечего таким «кадрам» делать на «Энфилде».
он может и не планировал останавливаться, а хотел прыгнуть на ним сверху
с чего вдруг он должен хотеть травмировать игрока своей любимой команды?
неделю назад Мартинез из МЮ двумя ногами подкатывался под своего игрока, его может тоже надо пожизненно забанить?
Думаю, что все зависит от команды, решат простить, скажут за парня, должен одуматься. Но сказать нужно так, чтобы другие не думали, что это круто и им подобное с рук сойдет.
Но если бы ты мог выбрать последний матч на Энфилде, то этот парень сделал правильный выбор!)