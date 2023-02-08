«Решил подождать». Каррагер одновременно атаковал и встал на защиту Клоппа

Лучше него никто не справится с проблемами.

Бывший игрок «Ливерпуля», а теперь эксперт и колумнист, Джейми Каррагер в колонке на The Telegraph раскритиковал Юргена Клоппа за одно решение, но при это считает, что никто лучше него с нынешней ситуацией не справится.

«Когда Тчуамени выбрал «Мадрид», у «Ливерпуля» были деньги на тот случай, если Клопп захочет альтернативу, но он решил подождать до 2023 года, надеясь, что переманит Джуда Беллингема. Это было личное решение Клоппа, не Генри».

Однако Каррагер подчеркнул, что остается сторонником Клоппа, даже несмотря на ужасную форму клуба.

«Мы часто говорим о тренерах, у которых есть кредит доверия. Юрген Клопп − причина того, почему клуб оценивается в миллиарды. Именно из-за него ускорилась клубная трансформация под управлением Fenway Sports Group. Вот почему после очередного беспомощного поражения в прошлые выходные моя поддержка осталась непоколебимой. Я бы сменил всех в «Ливерпуле» до Клоппа, но мы не можем игнорировать тот факт, что возрождению «Энфилда» способствовал коллективный опыт многих отделов. В том числе тренерского, подбор персонала работает особенно слаженно.

Игроки могут приходить и уходить. Спортивные директора и члены правления тоже. У «Ливерпуля» есть по-прежнему блестящий тренер. Сейчас самое время пересмотреть план, который он так блестяще начал реализовывать в 2015 году».