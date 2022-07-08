«Ни одна другая команда не могла проиграть финал и получить такую поддержку фанатов», – Гомес о болельщиках «Ливерпуля»

Джо Гомес подписал новый контракт с «Ливерпулем» и рассказал пресс-службе клуба о своем пути в команде.

Джо вспомнил о параде «Ливерпуля» по случаю завоевания Кубка Англии и Кубка лиги и заявил, что ни одна другая команда не получает такую фанатскую ​​поддержку, как «красные»:

«Я не могу говорить за остальных парней, но меня это определенно застало врасплох. Это то, почему мы хотим играть за эту команду и быть частью этого клуба. Я не думаю, что в мире есть другая команда, которая могла бы проиграть финал и получить такую невероятную поддержку фанатов. Многие из нас говорили, что это был один из лучших дней в нашей жизни, и это не пустые слова. Это был особенный момент. Опять же, такие мгновения заставляют задуматься о том, что этот клуб нам дает. Это мотивирует нас, именно поэтому мы хотим играть за город и болельщиков, которым хочется дарить как можно больше позитивных эмоций в благодарность за поддержку после разочаровывающей ночи проигранного финала ЛЧ».

«Ливерпуль» подписал с Гомесом контракт, рассчитанный на длительный срок. Напомним, что Джо выступает за «красных» с 2015 года.