«Ливерпуль» обдумывает покупку Тчуамени

"Ливерпуль" задумывается о приобретении полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени грядущим летом.

Благодаря сыгранному и боеспособному составу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может ограничиваться точечными усилениями при работе на трансферном рынке.

Так прошлым летом "красные" приобрели защитника Ибраиму Конате, а в зимнее окно потратились на флангового нападающего Луиса Диаса. Возможно, теперь пришел черед центра поля — особенно с учетом того, что замена Джорджиньо Вейналдуму до сих пор не найдена, а Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер не становятся моложе.

Как сообщает Daily Express, на радаре у "Ливерпуля" находится Тчуамени, которого в "Монако" прозвали "новым Фабиньо" из-за схожего с бразильцем, который сейчас является ключевым игроком команды Клоппа, стиля игры.

"Монако" довольно неубедительно проводит этот сезон, занимая только шестое место в Лиге 1, и продажа 22-летнего Тчуамени, который недавно дебютировал за сборную Франции, могла бы компенсировать клубу непопадание в Лигу Чемпионов.