Больше 100 000 отметок, 39 стран и множество призов. Итоги спецпроекта «Территория «Спартака»

В апреле московскому «Спартаку» исполнилось 100 лет. Объединившись с клубом-юбиляром и Winline, мы запустили к этому событию масштабный спецпроект «Территория «Спартака» – первую в истории перепись красно-белых болельщиков. В течение нескольких месяцев фанаты «Спартака» активно отмечали на интерактивной карте, откуда они поддерживают клуб, и находили красно-белых соседей. Сейчас в спецпроекте 109 923 точки по всему земному шару. Пришло время приглядеться к ним и узнать, в каких уголках планеты есть болельщики самой популярной и титулованной команды России! Начнем с тепловой карты «Территории «Спартака». Наибольшее количество отметок приходится на Европейскую часть России и Европу – что довольно предсказуемо, в отличие от скопления точек в Африке. О причинах появления этого красно-оранжевого пятна можете подумать сами – мы-то, кажется, поняли, в чем дело. Здесь можно получше рассмотреть, как распределены точки по всей Европе и западной территории России: Мы решили не проверять ваше знание географии и собрали 39 стран, где отмечались пользователи, в одной картинке:

Что касается России, где отметившихся болельщиков оказалось естественно больше всего, то в топ-5 по количеству точек попали только западные регионы страны. Причем столицы и административные центры этих субъектов представлены в РПЛ своими клубами: Екатеринбург – «Уралом», Санкт-Петербург – «Зенитом», Краснодар – «Краснодаром», а Нижний Новгород – «Пари НН».

Помимо переписи и создания карты красно-белых болельщиков, еще одной задачей нашего спецпроекта был рассказ об исторически важных местах для «Спартака» – это и города, откуда родом легенды клуба, и российские и зарубежные стадионы, где команда завоевывала победы и брала титулы. Публиковать «голые» тексты нам показалось скучным, поэтому все описания мы сопроводили яркими иллюстрациями. В результате получились вот такие познавательные, но в то же время увлекательные карточки:

Самым интересным, с нашей точки зрения, карточкам мы даже посвятили отдельный пост. Туда вошли, например, Тарасовка, стадионы «Динамо», «Открытие Банк Арена» и ЦДКА, а еще Норильск. Но это был выбор создателей проекта, а какие же карточки с историческими местами зацепили наших пользователей? Сейчас покажем!

В тройку ворвались настоящие «места силы» легендарного клуба: долгожданный домашний стадион – «Открытие Банк Арена», где в 2017-м команда праздновала чемпионство, «Лужники», много лет бывшие родным домом для красно-белых, и клубная база в Тарасовке, которая долгое время являлась главным спартаковским местом на карте Москвы и Московской области. Чтобы поощрить болельщиков за участие в спецпроекте, мы спрятали в карточках розыгрыш призов от «Спартака» и Winline. С апреля по май пользователи ежедневно выигрывали мячи и джерси с автографами футболистов московского клуба, джерси из домашней футбольной формы «Спартака», а также фрибеты.

Сразу было понятно, что у такого масштабного спецпроекта должно быть не менее масштабное и мощное анонсирование, поэтому мы решили не ограничиваться онлайн-аудиторией и пошли в офлайн. Для рекламы «Территории «Спартака» было записано видео, кратко объясняющее суть проекта и как принять в нем участие.

Перед домашними матчами «Спартака» ролик крутили на табло стадиона. Хотя итоги уже подведены, интерактивная карта «Территории «Спартака» по-прежнему доступна пользователям. Присоединяйтесь и впишите себя в историю великого клуба. Здесь важен каждый!