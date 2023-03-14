Социальный эксперимент
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🤢 «Какой уродливый отец». В Твиттер слили запись, где Пике привозит детей домой. Он не помог им с тяжелыми сумками

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

🌧️ Еще и ливень шел.

В Твиттере активно обсуждают видеозапись, на которой (якобы) Пике привез домой детей, но даже не помог Милану занести в дом тяжелую сумку. Подогревает всю эту ситуацию еще и тот факт, что на улице шел ливень, а Жерар молниеносно уехал с открытым багажником.

Максимально странные кадры, которые не остались без внимания публики.

💭 «Как будто дети – это младенцы. 10-летний ребенок может нести свою сумку».

💭 «Он только что уехал с открытым багажником!?».

💭 «Одна негативная вещь в Шакире заключается в том, что у нее плохой вкус на мужчин, боюсь, что сказывается арабская кровь».

💭 «Твинго закрывается автоматически».

💭 «Какой уродливый отец, он никогда не помогает им с сумками и не прощается с любовью, бедный Милан едва мог справиться с чемоданом. Может он должен нанять кого-то, чтобы помочь им с их вещами, если сам не хочет этого делать?».

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