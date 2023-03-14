Революция: чемпионат мира по футболу больше не будет прежним – новый формат официально утвердят уже в этот четверг
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Матчей будет намного больше.
Новый формат чемпионата мира будет утвержден в четверг.
Как сообщает The Athletic, на конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали будет утвержден формат проведения ЧМ-2026. В турнире примут участие 48 сборных.
Изначальный план состоял в том, чтобы разделить команды на 16 групп по 3 сборных. ФИФА отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды.
В общей сложности команды проведут 104 матча в рамках следующего чемпионата мира. Турнир продлится 39 дней.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
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