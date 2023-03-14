После победы в Дубае российский теннисист Медведев подошел к камере и написал фломастером: «Это еще не конец»
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Его послание увидели во всем мире.
Даниил Медведев оставил автограф на камере в Дубае.
Он выиграл третий титул за три недели и 18-й в карьере. До этого он победил в Роттердаме и Дохе.
После финала против Андрея Рублева (6:2, 6:2) Медведев написал на камере «Это еще не конец».
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