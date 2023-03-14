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Татьяна Навка написала пост о Костомарове. Роману потребуется новая ампутация

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Они выиграли Олимпиаду-2006 в дуэте.

Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, выразила поддержку фигуристу. 

«Знаю, что ты сильный, смелый, настырный, дерзкий, всемогущий, с настоящим спортивным и бойцовским характером! Ты никогда не сдаешься!

И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное – живи», – написала Навка. 

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