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Игра: начеканьте мяч и докажите Мостовому, что достойны

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Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Александр Мостовой Александр Мостовой
Футбол Футбол

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Александр Мостовой часто ругает тренеров. Особенно тех, кто сам мало играл в футбол. Гильермо Абаскаль даже отбивался от этой атаки в свежем интервью Sports.ru. Тренерам и критикам Мостовой неизменно говорит о навыках в поле. Например, так: «Люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать».

Мы сделали игру специально для такого случая. Просто нажимайте на мяч, чтобы он не упал, чеканьте его как можно больше и наглядно докажите Александру Мостовому, что можете говорить с ним о футболе на равных.

Поехали!

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Stuart Franklin

9 комментариев

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Илья Лапатин
Очень неудобная игра, только нервы испортил
+5
0
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Slaven_Bilic
Ответ Матвей Медведев
35 мостовой меня не знает...
пфф... если он 35 не знает, то я даже пытаться не буду)
+2
0
+2
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Евгений Лобанов
Топ!
+2
-1
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Матвей Медведев
35

мостовой меня не знает...
+2
-1
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dalmolchun
0
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0
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dalmolchun
6 мостовой меня не знает...
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Чёрный + Ватутин = Любовь
E66ля
0
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Стэн Смит
Очень тяжело. Мостовой одобряет.
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avcgloronalduMU
литрбол будет?
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