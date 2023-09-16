9 комментариев

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Александр Мостовой часто ругает тренеров. Особенно тех, кто сам мало играл в футбол. Гильермо Абаскаль даже отбивался от этой атаки в свежем интервью Sports.ru. Тренерам и критикам Мостовой неизменно говорит о навыках в поле. Например, так: «Люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать».

Мы сделали игру специально для такого случая. Просто нажимайте на мяч, чтобы он не упал, чеканьте его как можно больше и наглядно докажите Александру Мостовому, что можете говорить с ним о футболе на равных.

Поехали!

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Stuart Franklin