Цель нашей игры – сделать болельщиков счастливыми. Дневник разработчика #1

Привет, меня зовут Ваня Кудря, я разработчик в креативной студии Sports.ru. В прошлом дневнике мы писали про игру, сегодня расскажу подробнее про геймплей и разработку.

Первая версия игры выйдет через месяц на отдельном сайте, ее спонсором станет «Фонбет». Поиграть в нее можно будет и с телефона и с компьютера. В дальнейшем мы планируем адаптировать ее для iOS и Android. Надеемся, что сможем порадовать тех, кто будет в нее играть. И что для нас это станет началом чего-то большего.

Геймплей

Изначально нам хотелось сделать Tower Defense в спортивном сеттинге, но после нескольких брейнштормов родилась интересная идея. Что если не отбиваться от врагов, а наоборот, завлекать их? Это как раз подходит к насущной проблематике российского футбола – идее привлечения болельщиков на стадион в эпоху Fan ID. Получается, мы придумали Tower Defense наоборот – из этого родился первый прототип нашей игры.

Первый прототип

Игра обрастала механиками. Одна из основополагающих механик в «защите башни» – скорострельность зданий. Благодаря большому количеству юнитов и маленькой скорострельности башен игра подталкивает что-то менять в стратегии и выставлять новые и новые постройки. В нашей игре таким же образом работает принцип вместимости зданий и скорости обслуживания этого здания. К примеру, сосисочная вмещает одного болельщика и выдает хот-дог за 2 секунды, а вот сосисочная второго уровня (до нее можно проапгрейдиться в процессе прохождения уровня) уже вмещает 2 болельщиков одновременно и обслуживает за 3 секунды.

От некоторых механик мы отказались. К примеру, у нас было разделение на классы (бедный, средний и богатый класс). Эта привязка усложняет геймплей – болельщик определенного класса идет в здание, которое может обслужить только этот класс. Мы можем вернуться к этому после релиза веб-версии.

Переезд в изометрию

Актуальный билд

Сеттинг

Главный герой приезжает в Москву по поручению биг-босса – владельца московского стадиона. За последний год посещаемость стадиона стала рекордно низкой, владельцу клуба никто не помог из московских топ-менеджеров, поэтому он обратился к нашему главному герою по совету старого друга, который когда то занимался футбольным развитием в регионе.

Главный герой – простой работяга, который согласился на эту работу просто потому, что он ярый фанат футбола: когда-то он посещал все матчи у себя в городе и гонял на выезды в другие города. Он прекрасно разбирается в психологии болельщиков и знает, что нужно каждому для того, чтобы прийти на стадион. Биг-босс дал шанс главному герою зарекомендовать себя в высшей лиге российского футбола. Справится ли наш герой с этой задачей?

Болельщики

Все болельщики разные. Одного достаточно накормить сосиской – и он уже готов рвать глотку за любимый клуб. А для других нужно полностью реализовать кейтеринговый потенциал по дороге к стадиону. Поведение болельщиков тоже уникально – кто-то будет вылезать из люка на полпути, кто-то будет быстро гнать на самокате, не замечая инфраструктуры вокруг.

Но даже самых разных болельщиков объединяет любовь к футболу – и игроку всего лишь нужно помочь им получить положительные эмоции и решиться пойти на матч. После того, как у болельщика заполняется «шкала счастья», он уже точно свернет к стадиону. Или нет…?

Взаимодействие здания и болельщиков

Здания

Чтобы завлекать зрителей на стадион, нужно строить здания. Каждое здание имеет свои уникальные характеристики и механики. Одни просто обслуживают болельщиков, делая их счастливыми, другие работают только на поднятие экономики. Если игрок не справляется с наплывом толпы, есть и одноразовые здания, которые исчезают после взаимодействия с болельщиками.

В игру также добавлена механика апгрейда, чтобы прокачивать постройки. Не хватает ресурсов маленькой хотдожной на колесах, которая вмещает всего одного человека? Не беда! Проапгрейди ее до 2 или 3 уровня, чтобы превратить в маленький ресторанчик, который и вмещает больше болельщиков, и приносит больше денег. По мере прохождения игры игроку будут открываться новые здания – и он сам будет выбирать, какие именно строить.

Апгрейд здания

В следующем дневнике мы расскажем, как делаем для игры графику и интерфейс в стиле «пиксель-арт».