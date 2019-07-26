«Мои медали лежат дома в черном пакетике». Интервью тренера сборной России по баскетболу Сергея Быкова, которое взяли дети

Пресс-конференции обычно не любят ни спортсмены, ни журналисты: вопросы и ответы на них часто известны заранее. Sports.ru и компания СИБУР, совместно с которой мы сделали этот материал, решили попробовать это изменить.

Медиадиректор Sports.ru Александр Поливанов съездил в оздоровительный лагерь компании в Анапе, где (бесплатно) отдыхают дети сотрудников СИБУРа и подготовил всех желающих к пресс-конференции с бывшим капитаном, а ныне тренером сборной России по баскетболу Сергеем Быковым.

О том, как проходила подготовка, мы расскажем в следующих материалах, а пока – результаты пресс-конференции. Вопросы задавали школьники 9-12 лет, которые занимались в медиа-центре лагеря. Он был организован для того, чтобы в век соцсетей, когда свой блог есть почти у всех, дети научились азам работы с аудиторией; задача медиа-центра – вовлечь их в освещение событий и показать работу со спикерами. Sports.ru помогал детям в формулировках некоторых вопросов и рассказал о том, кто такой Сергей Быков и как проходят такие пресс-конференции.

Почему именно Быков? СИБУР уже несколько лет реализует программу «Школа баскетбола», которая помогает детям и детским тренерам в городах деятельности компании выйти в игре на другой уровень. С января 2019 года Сергей Быков стал амбассадором и лидером программы компании по развитию баскетбола.

– Какие отношения у вас были с первым тренером?

– Наверное, такие, как у вас со всеми взрослыми преподавателями. Взрослый человек, большое уважение, вслушиваешься в каждое слово. Сначала тяжело принимаешь критику, потом принимаешь замечания , потому что осознаешь, что советы были правильные – и впитываешь в себя все больше и больше. Потом, когда я уже вырос, дорос до национальной сборной, мы стали дружить. Уже 12-й год мы проводим турнир на мои призы для детей в Новодвинске.

– Тяжело ли было переезжать из маленького города в большой и поддержали ли родители этот переезд?

– Шикарный вопрос. Я действительно из маленького города – из Новодвинска Архангельской области. Там не было баскетбольной секции, только “внеклассное времяпрепровождение”, так что чтобы развиваться дальше, надо было переезжать.

Родители всегда поддерживали меня во всех начинаниях. Естественно, они понимали, что когда меня пригласили в Москву, то мне надо двигаться за своей мечтой. С другой стороны, им было жалко с «младшеньким» расставаться.

Я очень любил баскетбол, попадал на тот момент в юношескую сборную России и с большим удовольствием поехал в Москву. Сейчас я понимаю, что это был определяющий момент в жизни. У меня до сих пор хорошая связь с родиной: там мама, много друзей, братья, но тогда я отправился в большое путешествие, которое позволило мне познакомиться с большим количеством интересных людей, как россиян, так и иностранцев.

– Бывали ли моменты, когда хотелось бросить баскетбол?

– Сомнения, конечно, были, но они длились даже не днями, а часами. Когда ты сильно что-то любишь – ну, допустим, друга – ты можешь быть ем недоволен, но это не значит, что ты его разлюбил. У меня были сомнения – я не заканчивал спортшколу и поэтому не получил азы баскетбола, и сталкивался с трудностями в противостоянии с более талантливыми ребятами, но поморский характер не позволял бросить все на полпути. И я настолько любил баскетбол, что мыслей бросить его всерьез, не было.

– Вас узнают на улице? Как вы к этому относитесь?

– Баскетбол – неизбалованный славой вид спорта, нас узнают на улице не так часто, как футболистов. Но однажды был такой курьезный момент: я встретился в ресторане с вашим коллегой, журналистом. И он задает мне точно такой же вопрос, на что я ему отвечаю, что в Москве даже олимпийских чемпионов не узнают. Закончилось интервью, мы спускаемся по лестнице, навстречу идет мужчина и говорит: «О, Сергей Быков! Я болею за «Динамо», спасибо вам». Курьезный момент.

Когда узнают, мне приятно. И не то чтобы речь о тщеславии – это скорее подтверждение того, что в своей области получилось добиться определенных результатов.

– Вы следите за женским баскетболом?

– Конечно, слежу. Женский баскетбол называют “умной игрой”: когда нет больших физических возможностей, как у мужчин , приходится брать другими навыками, так что развивается техника, используются какие-то хитрые приемы. В мужском баскетболе элитные спортсмены тоже играют по принципу атлетические данные + голова, но в большинстве случаев ребята пытаются использовать свои физические возможности – и не всегда это смотрится как интеллектуальный баскетбол.

– Вы побывали во многих городах. В каком городе вам больше всего понравилось и хотелось бы жить? Вы часто бываете в родном городе?

– Да, я побывал и во многих городах, и во многих странах. Несмотря на то, что родился на Севере, я очень полюбил Москву и по праву могу назвать его самым любимым городом, в 15 лет приехал в столицу, живу уже в ней 20 лет, больше, чем на своей родине. У меня родились здесь дети. Так что когда я с командой выезжал куда-то, я скорее думал о том, когда вернусь.

Если говорить про иностранные города, то такие места как Лос-Анджелес, Париж, Мадрид, не могут оставить равнодушными. Там есть своя аура, энергетика, архитектура и культура.

А если отвечать на вопрос про родной город, то хотя бы раз в год стараюсь приезжать на турнир, а друзья и родители скорее ко мне в Москву приезжают.

– Вы раньше играли в сборной, а теперь тренер. Как ваши друзья относятся к тому, что вы теперь их тренируете?

– Это взрослый и хороший вопрос. Переход из игрока в тренеры – очень тонкий момент. Скажу так: процентов 80 игроков оказали мне поддержку, остальные болезненно воспринимали, что я сейчас с тренерского мостика иногда делаю им замечания. Они не понимали, что когда я критикую их действия, я не критикую их самих, что я делаю это для того, чтобы мы были лучше как команда и обыгрывали бы более сильные сборные.

– Хотите ли вы, чтобы ваши дети играли в баскетбол и участвовали в соревнованиях?

– Моему сыну 14 лет, дочке – восемь. Дочка уже передумала заниматься баскетболом, она ушла в танцы, в тодес. Сын пока продолжает заниматься. Дети ходят в хорошую школу с акцентом на математику, ходят в театральный кружок, получают разностороннее образование. Я хочу, чтобы мои дети были прежде всего интересными людьми.

– Со скольких лет надо заниматься баскетболом?

– Существуют стандарты, по которым заниматься игровыми видами можно с первого класса. Но физкультурой можно заниматься и раньше.

Но есть поучительные примеры, когда олимпийскими чемпионами становились люди, которые начинали играть в баскетбол только в 17 лет, а до этого работали на заводе, у станка. Вы, наверное, знаете, о ком я, если смотрели фильм “Движение вверх”. Помните там такой персонаж, который мучался со зрением все время, Алжан Жармухамедов?

– Что для вас значит победа?

– Это философский вопрос. Везде – в фильмах, в книгах – говорят, что когда ты стоишь на пьедестале, это лучшее чувство. Я часто стоял на пьедестале, и не понимал, где же эйфория? Потом я осознал, что сам путь к победе намного более интересный, когда после победы оглядываешься назад и вспоминаешь, что было преодолено.

Перед чемпионатом Европы 2007 года, когда мы взяли золото, я не попадал в состав. Какая-то мошка меня так сильно укусила, что была температура 40 – и я больше месяца лечился антибиотиками, был в ужасной форме. Тренер меня сначала выгнал из сборной, потом дал второй шанс – и я в последний вагон заскочил.

У меня есть медали, но они не развешаны по стенам, они лежат в черном пакете. Для меня это некий символ, что не надо жить прошлым, а надо думать о будущем.

– Кого вам больше нравится тренировать, детей или профессиональных спортсменов?

– Для меня тренировать детей и профессионалов — это две разные профессии. Когда ты тренируешь детей, ты больше педагог, нужно детей сделать лучше. Когда ты тренируешь взрослых, становишься больше менеджером-психологом. Управлять взрослыми дядями, в том числе непослушными, для которых не работают разные педагогические приемы, сложно. Иногда нужно и по-мужски поговорить, и какие-то хитрые наказания придумать. Часто помогает доброе слово, объединение вокруг общей цели.

Это две разных профессии, но и от той, и от другой получаешь удовольствие. Когда я занимаюсь с детьми, я очень сильно устаю, потому что в большинстве случаев дети, особенно современные, не могут держать фокус на протяжении длительного периода, приходится много раз повторять. Но и одновременно заряжаешься: вы сейчас как губки, впитываете все знания, и когда видишь, что твоя фраза, твое действие, твой совет, подсказка работают, это большое удовольствие.

– Вы стали тренером, у вас стало больше свободного времени?

– Не соглашусь с формулировкой – на самом деле у тренеров вообще нет свободного времени. Давайте я расскажу расписание на Евробаскете у баскетболистов и у тренеров.

У баскетболистов: сон до 9 утра, завтрак до 10, потом утренняя тренировка (не всегда), собрание, видео, обед, тихий час, вечерняя игра, отдых, спортсменам делают массаж, восстанавливающие процедуры.

А теперь у тренеров. Допустим, в первый день повезло, встали так же, как спортсмены. Завтрак, в паузе делаешь скаутинг, программу на тренировку. Потом сама тренировка, ты все время в процессе. Иногда столько дел и вещей, которые нужно проанализировать, что можно пропустить обед, тем более надо к видео подготовиться. Игроки идут спать – мы опять идем работать, писать план на игру. В самой игре на тренера давление выше, чем на игрока, потому что в коллективе можно прикрыться за кем-то, а тут нет. После этого – не важно с каким счетом закончился матч – никаких дружеских бесед. Поел – и идешь анализировать эту игру, а потом готовиться к следующей. Иногда можно и ночь не поспать.

У нас была группа на Европе, где шли матчи три дня подряд – и мы спали по три-четыре часа в такие дни.

– В какой команде вы выиграли с самым большим счетом?

– Не запомнил такой факт. По большому счету, неважно, с каким счетом выиграли, важно, что выиграли. А если философски подходить к этому вопросу, то поражения дают тебе больше, чем победы. Когда выигрываешь и все хорошо, то развитие не такое сильное. Поражения заставляют тебя поразмыслить – где ты слаб, где нужно прибавить. Если мы выигрываем, значит мы сегодня лучшие. Если проигрываем, меня это не устраивает. И иногда сразу после игр идешь в зал тренироваться дополнительно.

– А какое самое тяжелое поражение в вашей карьере?

– Сложно выделить какое-то одно. Но вот такое, пожалуй: на Европе с сербами в 2009 году, в четвертьфинале. Мы понимали, что на тот момент могли их обыграть, но проиграли. И не потому что они были лучше, а потому что у нас все разладилось как в оркестре: кто-то перестал защищаться, кто-то брать на себя инициативу. И от этого был неприятный осадок.

Зато в 2011-м, на следующей Европе, четвертьфинал, снова с сербами. Помня о горечи поражения два года назад, мы поговорили внутри команды, договорились, что не надо допускать старые ошибки и обыграли их.

– Что такое хороший баскетболист?

– Сейчас немножко в сторону уйду. Что такое хороший баскетболист? Я езжу по разным российским лигам и вижу, что по некоторым параметрам – уровню владения мячом, технике, как бегут, как защищаются – разница между баскетболистами невелика. Почему одни играют на высоком уровне, а другие на низком? Ученые из Казанского университета провели тестирование баскетболистов из трех баскетбольных лиг. И выявили закономерность – у баскетболистов, играющих в высших лигах, выше IQ, интеллект.

Многие думают о баскетболистах примитивно – мол, нужно только забивать мяч в кольцо. Нет, ты должен вкладывать смыслы в то чем занимаешься, анализировать происходящее и принимать решения на высоких скоростях – все это хорошая гимнастика для головы.

До седьмого класса я учился хорошо, даже ездил на олимпиады по различным дисциплинам. Оглядываясь назад, я понимаю, что наличие каких-то мыслительных процессов в голове позволяло мне принимать правильные решения в тренировках, в отношениях и, наверное, это было моим отличием перед более талантливыми ребятами, которые не попали на высокий уровень.

– Рядом с вами стоит баскетбольный мяч. Что это за мяч?

– О, это очень крутой мяч и им будут играть в новом сезоне Единой Лиги ВТБ. Знаете, чем он отличается от остальных? Внутренняя часть мяча сделана из переработанных пластиковых бутылок — это вклад компании в заботу об окружающей среде. Кстати, если разделять отходы и сдавать пластик на переработку, можно дать вторую жизнь старым вещам. Например, из пластиковых бутылок можно делать еще и форму для спортсменов. И я знаю еще один пример заботы компании об экологии, здесь, в Анапе есть фотоэлектрическая солнечная электростанция, которая обеспечивает электроэнергией в том числе и зал, где мы сидим.

– Какой спорт вам еще нравится?

– Если играет сборная России, я смотрю все виды спорта, они все интересны. Футбол – это больше, чем спорт, на это интересно смотреть с точки зрения национальной идеи, когда вся страна объединяется, чтобы обыграть, допустим, бразильцев (но плохо получается). На втором месте хоккей. Тот вид спорта, за который не стыдно и мы имеем большие традиции

– Были ли в вашей команде игроки маленького роста и отличается ли их тактика от игры высоких? Я просто сам маленького роста и меня очень это интересует.

– Баскетбол – очень интересный вид спорта тем, что на разных позициях нужны разные качества, антропометрические данные. Знаете какого роста были самые маленькие игроки за всю историю баскетбола? Был игрок 158 сантиметров, который играл в НБА. Был игрок 168 сантиметров, и они иногда забивали через настоящих великанов. Кто чем берет – кто ростом, кто юркостью или хитростью. Когда я играл за сборную, только один игрок был ниже меня.

– С каких элементов надо начинать учить баскетбол?

– Мне как тренеру приятно работать с ребятами которые креативят в игре, проявляют лидерские качества, трудолюбивы. Это идеальное сочетание качеств для игрока. Но задача тренера, не делить детей на уровни мастерства, а каждого делать чуть лучше после каждой тренировки и получать от этого удовольствие.

Сейчас большая проблема, что тренеры не знают, что такое баскетбольная стойка. А это то положение, которое позволяет не только сразу превосходить своего оппонента, но и правильно формирует физически ребенка. Когда я с ней познакомился, то точность в бросках, сила и резкость паса, плюс защита улучшились буквально на глазах. Представьте, каким становится спортсмен, занимаясь с такими знаниями с самого детства .

– Если бы у вас была возможность, какие бы правила в баскетболе вы бы изменили?

– О, очень крутой и сложный вопрос. Мне никто никогда не задавал его, поэтому я немножко даже потерялся. Я всегда воспринимал так, что правила – это то, с чем надо считаться.

На моей жизни какие изменения правил были? Трехочковую зону на метр увеличили, чтобы сложнее было попадать. Раньше было 30 секунд на атаку, сделали 24 для динамичности игры.

Сейчас ввели повторы. Если судья не понял, что происходит на площадке, он может посмотреть видео. Я бы ввел ограничение – два раза за матч можно воспользоваться этим правилом, и то – только в последние пять минут, в момент где высока цена ошибки.

– Какие советы можете дать юным спортсменам?

– Вы не должны ограничиваться спортом, я за то, чтобы вы занимались тем, что нравится, что вызывает эмоции и азарт.

Чтобы начать что-то делать, всегда нужны эмоции. Чтобы были эмоции, нужно смыслы, значения в голове. А чтобы появились смыслы? Для этого нужен фокус на чем-то. И так складывается цепочка: сфокусироваться на чем-то, наполнить смыслами, потом появляются эмоции, которые тебя побуждают что-то сделать.

Поэтому я не верю, когда детям говорят: нужно много отдыхать или что-то еще. Вот, например, моя дочь с математическим складом ума. Я ее никогда не заставляю решать задачки, но она сама получает удовольствие от решения задач. После школы она приходит и сама садится решать. И не устает, потому что вся усталость – она в голове и как правило от пустоты и бездействия.

Хотел бы добавить, что в детской психологии нет понятия – лень. Ее называют: отсутствие мотивации.

– Как попасть в школу баскетбола СИБУРа?

– Вы знаете про школу баскетбола? Молодцы. Это проект, который СИБУР делает вместе с Российской федерацией баскетбола. Сначала проводятся региональные этапы в городах присутствия СИБУРа: Воронеже, Тольятти, Тобольске, Нижневартовске, Томске и других. Потом от каждого города отбирается по три человека и они вместе со своими тренерами едут в финальный лагерь. Это уже серьезный уровень, чтобы туда попасть, надо много тренироваться. В #SIBURCAMP берут с 14 лет, так что у большинства из вас еще есть время.

– Каким видом спорта вы бы занялись, если бы не баскетболом?

– В моей картине мира такого сценария нет.

Не знаю, куда кривая бы вывела. Но мы с ребятами в Архангельской области так хотели играть, что сами сделали баскетбольные щиты, сами сделали ворота. И играли летом все белые ночи напролет. Был такой случай, что заигрались, потом приняли душ и пошли в школу.

Если ты игровик по характеру, то вообще не важно, какой вид спорта. Ты научишься любым правилам – и по этим правилам будешь пытаться стать чемпионом.

– Что общего между баскетболом, вами и компанией СИБУР?

– В начале 2019 года я стал лидером программы СИБУРа по развитию баскетбола в регионах присутствия компании. СИБУР системно подходит к баскетболу: реконструирует спортивные сооружения, учит тренеров, организует детские лагеря, так что, надеюсь, мы вместе сможем вывести баскетбол на новый уровень.

– У вас было много пресс-конференций в карьере. Как вам эта?

– Все пресс-конференции, которые происходят после матча, они очень банальные. “Как вы обыграли их? Чего вам не хватило, чтобы обыграть их? Кто сегодня был лучше? Как вам судейство?”. Это вообще неинтересно. А у вас были смелые вопросы. Надеюсь, в будущем кто-то из вас заменит Познера или Дудя.

Фото: instagram.com/sergey_bykov10; instagram.com/siburcamp; instagram.com/russiabasket; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов