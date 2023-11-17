Сергачев ответил на критику: выбил 1+1 с «Чикаго». «Тампа» прервала серию поражений
Восстановит инстаграм?
«Тампу» лихорадит на старте: поражений больше, чем побед, а пропущенных шайб, как у аутсайдеров Востока – «Монреаля» и «Коламбуса». Перед выездом в Чикаго у «Лайтнинг» была уже вторая в сезоне неудачная серия из трех матчей – при этом «Каролине» и «Сент-Луису» команда даже не забила.
Началось все это против «Блэкхокс» – на них же серия и закончилась: «Тампа» в гостях взяла реванш – волевая победа, 4:2.
Главный русский сюжет вечера – ответ Сергачева на критику со стороны болельщиков. Несмотря на 8 передач в 16 матчах, у него были удручающие «-14» в полезности – по этому показателю Михаил входил в пятерку худших игроков лиги. Ему даже пришлось удалить аккаунт в инстаграме – похоже, свалилось много сообщений от фанатов «Лайтнинг».
И новый матч начался для российского защитника не очень удачно: удалился в первом периоде – и это большинство реализовал Лукас Райхел. Но по ходу игры Сергачеву удалось реабилитироваться: щелчок от синей линии стал его первым голом в сезоне.
Можно заметить его нацеленность на ворота: в той смене он пытался бросить дважды – вторая попытка стала успешной. Всего за матч Сергачев сделал 5 бросков в створ – больше в «Тампе» только у Пойнта.
В конце матча Сергачев отметился и голевой передачей – выбросил шайбу из своей зоны и вывел Хэйгла на пустые ворота. Таким образом Михаил набрал десятое очко в сезоне и бонусом немного поправил показатель полезности.
Никита Кучеров, к которому вопросов у болельщиков куда меньше, тоже не ушел без очков – ассистировал на шайбу Пойнта в большинстве. Спецбригады «Лайтнинг» работают неплохо: по реализации лишнего команда на пятом месте в лиге (30,4%). Огромную роль в этом играет именно Кучеров, у которого уже 11 очков в большинстве.
В прошлом матче «Тампы» и «Чикаго» Бедард отметился дублем, но в этот раз ему не позволили разгуляться: Коннор не набрал очков, нанес всего 1 бросок, закончил игру с «-2» и попал под хит Кучерова.
Хотя и сам Бедард не из тех, кто стоит в стороне, когда «наших бьют» – еще в первом периоде он полез на Сергачева после силового не по правилам.
Что до «Лайтнинг», то команда все еще в ожидании Василевского. На днях вратарь провел первую тренировку с другими игроками, и его восстановление проходит в соответствии с намеченными сроками. Джон Купер оптимистичен на этот счет: «Василевский делает очень много. И предпочел бы делать еще больше. График все тот же, но думаю, что он вернется в интервале между Днем благодарения [23 ноября] и 1 декабря».
У российского вратаря будет много работы – плохое состояние обороны «Тампы» просто бросается в глаза. Перед игрой с «Чикаго» у команды было 3,41 пропущенных шайбы за игру – хуже только у «Сан-Хосе». По воротам в среднем наносилось 32,38 броска – это шестой с конца показатель в лиге. Неудивительно, что Юнас Юханссон не смог в полной мере справиться с такой нагрузкой (89,5% ОБ, КН – 3,36).
Возвращение Василевского поможет прикрыть некоторые проблемы команды. Но вряд ли решит их полностью.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 ноября, 04.00, «United Center (hoc)»
- 1:0 – 12 Райхел (Корчински, Курашев)
- 1:1 – 24 Пойнт (Кучеров, Хедман)
- 1:2 – 29 Сергачев (Стэмкос, Пойнт)
- 2:2 – 42 Перри (Катчук, Дикинсон)
- 2:3 – 51 Хедман (Пойнт, Чернак)
- 2:4 – 59 Хэйгл (Сергачев)
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