🎥 «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель». В Париже подопечных Энрике ждал жаркий прием фанатов

Ле классик в 27-м туре Лиги 1 закончился победой столичного клуба. «ПСЖ» на 40-й минуте остался в меньшинстве – Бералдо получил вторую желтую. Парижане смогли завоевать победу во второй половине встречи, голами отличились Витинья и Рамуш, на 65-й минуте заменивший Мбаппе.

В аэропорту Шарль-де-Голль парижан, вернувшихся из Марселя, ждали фанаты. Ультрас столичного клуба устроили команде горячий прием. Дело было в 3 часа ночи по местному времени.

Заир-Эмери заряжал вместе с фанатами. Уоррен и раньше «шизил» с клубными ультрас . Воспитанник!

Парижанам не стоит расслабляться. 3 марта команда примет «Ренн» в рамках 1/2 Кубка Франции, а еще через три дня сыграет с «Клермоном» в чемпионате.

10 марта «ПСЖ» ждет первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барсой».

Как вам перфоманс парижан в ле классик?