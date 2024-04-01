🎥 «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель». В Париже подопечных Энрике ждал жаркий прием фанатов
Ле классик в 27-м туре Лиги 1 закончился победой столичного клуба. «ПСЖ» на 40-й минуте остался в меньшинстве – Бералдо получил вторую желтую. Парижане смогли завоевать победу во второй половине встречи, голами отличились Витинья и Рамуш, на 65-й минуте заменивший Мбаппе.
В аэропорту Шарль-де-Голль парижан, вернувшихся из Марселя, ждали фанаты. Ультрас столичного клуба устроили команде горячий прием. Дело было в 3 часа ночи по местному времени.
Заир-Эмери заряжал вместе с фанатами. Уоррен и раньше «шизил» с клубными ультрас. Воспитанник!
Парижанам не стоит расслабляться. 3 марта команда примет «Ренн» в рамках 1/2 Кубка Франции, а еще через три дня сыграет с «Клермоном» в чемпионате.
10 марта «ПСЖ» ждет первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барсой».
Как вам перфоманс парижан в ле классик?