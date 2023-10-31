Эффект Энрике? В этом сезоне у «ПСЖ» забивали все полузащитники

В настоящее время победная серия «ПСЖ» во всех соревнованиях насчитывает уже пять матчей.

Но настоящая революция заключается в том, что даже когда нападающие не могут забить, как это было вчера в матче с «Монпелье», свою работу делает полузащита.

Действительно, все три гола в пятничной игре были на счету полузащитником, что является чем-то новым в этом сезоне.

Более того, все полузащитники «ПСЖ» уже забивали голы в этом сезоне, за исключением Шера Ндура, который не получает много минут и не включен в состав участников Лиги чемпионов:

Уоррен Заир-Эмери − 2 гола, Витинья − 2 гола, Ли Кан Ин − 2 гола, Фабиан Руис − 1 гол, Карлос Солер − 1 гол.

Это изменение очень полезно для клуба. Ведь очевидно, что оно делает команду менее зависимой от атакующих игроков.