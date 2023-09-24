12 комментариев

«ПСЖ» рассматривает варианты продажи Усмана Дембеле, сообщает The Mirror.

Напоминаем, что парижский клуб использовал специальный пункт в контракте вингера, который позволил им подписать Дембеле всего за половину оценочной стоимости, потраченной «Барсой» еще в 2017 году.

Француз провел уже пять матчей за столичный клуб, но так и не сумел набрать ни одного результативного действия.

«ПСЖ» рассматривает вариант ухода 26-летнего игрока уже в январе. Пока на правах аренды.

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