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🤯🤯🤯 ЧТО!? «ПСЖ» разочаровался в Дембеле. Клуб рассматривает варианты ухода Усмана уже в январе

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«ПСЖ» рассматривает варианты продажи Усмана Дембеле, сообщает The Mirror.

Напоминаем, что парижский клуб использовал специальный пункт в контракте вингера, который позволил им подписать Дембеле всего за половину оценочной стоимости, потраченной «Барсой» еще в 2017 году.

Француз провел уже пять матчей за столичный клуб, но так и не сумел набрать ни одного результативного действия.

«ПСЖ» рассматривает вариант ухода 26-летнего игрока уже в январе. Пока на правах аренды.

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12 комментариев

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SaH4r.
в МЮ слейте, там нехватка вингеров)
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Mokka Keane
Поняли наконец, кого подписали
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Alexlagodny
Бугага
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Iamliam
Серьезно, после 5 туров там уже сделали выводы? Бред)
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Пол Ганарара:
Это карма за Дортмунд. Каждый, кто свяжется с черным Иудой, пожалеет об этом
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Real Madrid 04
только 6 матчей отыграл, а уже слить хотят? бред…
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Dahl
Никак, Грязнуля за месяц успел запачкать новый арендованный для него шейхами парижский дом, чистоплотные шейхи в шоке
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Rachid
Недолго Музыка играла - теперь по рукам пойдёт хрустальный дембель - это ему не в Барселоне в больничке лежать/ да бабки ещё получать:)))))
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Ilya Krapivchenko
Ц-цирк
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