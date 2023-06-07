11 комментариев

В США самые горячие дни баскетбольного сезона.

Неймар успевает везде - отметился с «ПСЖ» чемпионство, сгонял на Ф-1, а теперь его заметили на паркете баскетбольной арены в Майами.

Бразилец тренировался вмести с лидером «Хит» Джимми Батлером и умудрялся забивать даже ногами, что лидеру финалистов НБА не удалось.

В ночь на четверг «Майами» предстоит сыграть 3-й матч финальной серии с «Денвером», как счет в финале 1:1.