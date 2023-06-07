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Неймар готовится к финалу НБА вместе с «Майами»: выглядит не хуже баскетболистов, а в кольцо забивает даже ногами🔥🔥🔥

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В США самые горячие дни баскетбольного сезона.

Неймар успевает везде - отметился с «ПСЖ» чемпионство, сгонял на Ф-1, а теперь его заметили на паркете баскетбольной арены в Майами.

Бразилец тренировался вмести с лидером «Хит» Джимми Батлером и умудрялся забивать даже ногами, что лидеру финалистов НБА не удалось.

В ночь на четверг «Майами» предстоит сыграть 3-й матч финальной серии с «Денвером», как счет в финале 1:1.

11 комментариев

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ZPG_resident
Пинать баскетбольный мяч ногой это кощунство
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Артём Ребров
Ответ Sgt.Pepper393
А нас в школе физрук ругал за то, что мы баскетбольный мяч ногами пинаем
нэй может купить твою школу вместе с физруком
+4
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Hella black
Ней свою золотую рыбку поймал,15-20 матчей в год,парочка голов,пару скиллов,несколько ассистов и всё. А потом можно хоть в ДиснейЛэнд,Формула1,НБА,КазиноРояль,Ибица,Карнавалы в Рио весь спектр развлекательных услуг !
+5
-2
+3
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Kanonir152
Ответ Sgt.Pepper393
А нас в школе физрук ругал за то, что мы баскетбольный мяч ногами пинаем
Школа закончилась, можете пинать)
+3
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+3
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XobXob
Ответ Da prozecutor
Сейчас же 3 подряд игры в Майами будет или правила поменялись?
2 игры в майами, а потом по одной
правила давно поменялись)
+2
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Da prozecutor
Сейчас же 3 подряд игры в Майами будет или правила поменялись?
+1
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Sgt.Pepper393
А нас в школе физрук ругал за то, что мы баскетбольный мяч ногами пинаем
+1
-1
0
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andreyv19
За такие дела нас физрук бил гимнастической палкой и кидался связкой ключей, когда мы начинали разбегаться)))
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Кашшай Чакырович
Неймар всем занимается, кроме футбола )
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Аргинов.Юнайтед
Ответ Da prozecutor
Сейчас же 3 подряд игры в Майами будет или правила поменялись?
2 матча в Майами, потом 5 матч в Денвере, потом 6-ой в Майами (если понадобится) - ну и так по очереди. Седьмая игра будет в Денвере, если будет
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Дороф
Ответ Kanonir152
Школа закончилась, можете пинать)
Причём не только баскетбольный мяч, но и кое-что другое.
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