«ПСЖ» разносит «Пеи-де-Кассель» из шестого дивизиона в Кубке Франции. Но Мбаппе выказал максимальное уважение к сопернику

Капитан соперников ― ультрас парижан.

Сегодня «ПСЖ» играет с «Пеи-де-Кассель», который играет аж в шестом дивизионе Франции. Конечно же, парижане выходили на поле в качестве абсолютных фаворитов, но Гальтье решил не рисковать и выпустил в стартовом составе полноценный состав, куда входили Мбаппе и Неймар.

Первые полчаса парижане не могли вскрыть оборону скромного противника, но на 29-й минуте Мбаппе забил и понеслось... К концу первого тайма столичная команда вела уже со счетом 4:0.

«Пеи-де-Кассель» ― крошечная команда даже без постоянного основного состава. Но ее капитан ― преданный фанат «ПСЖ», который искренне боялся навредить своему кумиру, Мбаппе, во время матча. Его зовут Алексис Смижак.

К счастью, Килиан в порядке, а Смижак, несмотря на разгром своей команды, получил хорошие впечатления от этой игры. В перерыве к нему подошел нападающий парижан, поддержал и отдал свою футболку.

Человечность превыше всего!