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«ПСЖ» разносит «Пеи-де-Кассель» из шестого дивизиона в Кубке Франции. Но Мбаппе выказал максимальное уважение к сопернику

Пеи-де-Кассель
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Капитан соперников ― ультрас парижан.

Сегодня «ПСЖ» играет с «Пеи-де-Кассель», который играет аж в шестом дивизионе Франции. Конечно же, парижане выходили на поле в качестве абсолютных фаворитов, но Гальтье решил не рисковать и выпустил в стартовом составе полноценный состав, куда входили Мбаппе и Неймар.

Первые полчаса парижане не могли вскрыть оборону скромного противника, но на 29-й минуте Мбаппе забил и понеслось... К концу первого тайма столичная команда вела уже со счетом 4:0.

«Пеи-де-Кассель» ― крошечная команда даже без постоянного основного состава. Но ее капитан ― преданный фанат «ПСЖ», который искренне боялся навредить своему кумиру, Мбаппе, во время матча. Его зовут Алексис Смижак.

К счастью, Килиан в порядке, а Смижак, несмотря на разгром своей команды, получил хорошие впечатления от этой игры. В перерыве к нему подошел нападающий парижан, поддержал и отдал свою футболку.

Человечность превыше всего!

6 комментариев

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Ignat Tikhanin
В перерыве отдавать футболку. Он думал, что с командами ниже классом матч длится 45 минут?
0
-1
-1
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Alexandr Sokolov
Легко быть добряком, когда ты выигрываешь, а тем более на классе)

А вот когда их обыгрывают, то вот там реальный киллиан появляется, уже проходили
+5
0
+5
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Всё знаю
Ответ заляпут
Комментарий удален модератором
какая разница кто за кого болеет, если ты чушь несёшь?
+4
0
+4
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заляпут
Ответ banchik1
Действительно, до арабов ПСЖ же не существовало. Да и вообще истории не было. Вот откуда вы только беретесь, люди с интеллектом моего пылесоса?
Комментарий удален
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Camarão
Ответ заляпут
Уважение ? В чем ? Капитан ультрас парижан ? У этого мешка с деньгами есть ультрас ? 🤣 Ультрас у Марселя и Лиона, но не у этого проекта катарского
Не поверишь, но даже у мешков Мансити и Челси есть и история и достижения и ультрас. А ПСЖ - главная команда столицы. Есть у них деньги или нет, без настоящих парижских кузьмичей и ультрас они не останутся
+12
0
+12
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banchik1
Ответ заляпут
Уважение ? В чем ? Капитан ультрас парижан ? У этого мешка с деньгами есть ультрас ? 🤣 Ультрас у Марселя и Лиона, но не у этого проекта катарского
Действительно, до арабов ПСЖ же не существовало. Да и вообще истории не было. Вот откуда вы только беретесь, люди с интеллектом моего пылесоса?
+40
-1
+39
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заляпут
Комментарий скрыт
+5
-17
-12
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