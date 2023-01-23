«ПСЖ» разносит «Пеи-де-Кассель» из шестого дивизиона в Кубке Франции. Но Мбаппе выказал максимальное уважение к сопернику
Капитан соперников ― ультрас парижан.
Сегодня «ПСЖ» играет с «Пеи-де-Кассель», который играет аж в шестом дивизионе Франции. Конечно же, парижане выходили на поле в качестве абсолютных фаворитов, но Гальтье решил не рисковать и выпустил в стартовом составе полноценный состав, куда входили Мбаппе и Неймар.
Первые полчаса парижане не могли вскрыть оборону скромного противника, но на 29-й минуте Мбаппе забил и понеслось... К концу первого тайма столичная команда вела уже со счетом 4:0.
«Пеи-де-Кассель» ― крошечная команда даже без постоянного основного состава. Но ее капитан ― преданный фанат «ПСЖ», который искренне боялся навредить своему кумиру, Мбаппе, во время матча. Его зовут Алексис Смижак.
К счастью, Килиан в порядке, а Смижак, несмотря на разгром своей команды, получил хорошие впечатления от этой игры. В перерыве к нему подошел нападающий парижан, поддержал и отдал свою футболку.
Человечность превыше всего!
А вот когда их обыгрывают, то вот там реальный киллиан появляется, уже проходили