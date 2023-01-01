«Докажем, что наши парни сильны». Фанаты хотят, чтобы Гальтье выпустил молодежь на матч «Ланс» – «ПСЖ»

Первый день в новом 2023 году будет для подопечных Гальтье не самым простым.

31 декабря футболисты отметили Новый год, а уже первого января парижане должны отправиться в гости к «Лансу», чтобы провести первую встречу в 2023 году.

Матч точно пропустят Месси, который все еще отходит от победы на ЧМ, и Неймар – бразилец получил красную в предыдущей встрече. Так что Гальтье будет вынужден экспериментировать с атакой своей команды.

Фанаты уверены: сейчас настал идеальный момент, чтобы молодежь «ПСЖ» попробовала свои силы в Лиге 1.

Болельщики высказались в соцсетях:

💭 «Нужно довериться нашей молодежи. Пусть устроят для нас праздник».

💭 «Месси и Неймара не будет, пришла пора работать нашим молодым парням. Мой идеальный состав на матч: Мбаппе, Усни, Верратти, Витинья, Данилу, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битшиабу, Хакими и Доннарумма».

💭 «Как же хочется увидеть на поле Усни и Битшиабу! Парни заслужили возможность сыграть».

💭 «Выпускайте молодежь! Докажем, что наши парни сильны».

💭 «Мбаппе и Усни в атаке – идеально. Настал идеальный момент, чтобы молодые игроки провели на поле как можно больше времени».

А что думаете вы, стоит ли Гальтье довериться молодежи? Кого из юных игроков «ПСЖ» вы бы хотели увидеть на поле этим вечером?