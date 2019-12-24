Сколько стоит погонять недельку на горных лыжах? А две недельки? Мы все посчитали

От простых и дешевых вариантов до самых дорогих и роскошных.

Зимой всем особенно сильно хочется в горы – насладиться приятным морозом и погонять на лыжах или сноуборде. Но если вы собираетесь кататься впервые, трудно понять, во сколько обойдется такое удовольствие.

S7 Airlines – лучший друг горнолыжников и бордеров. Из Москвы авиакомпания выполняет прямые рейсы в Милан, Верону, Турин, Мюнхен, Инсбрук, Зальцбург, а также в российские города вблизи горнолыжных курортов – Сочи, Минеральные Воды, Новокузнецк. Для путешественников из Петербурга есть прямые рейсы в Италию и Австрию.

Приятный бонус и очень серьезное преимущество перед конкурентами – S7 Airlines совершенно бесплатно возит экипировку (горные лыжи и сноуборд, а также дополнительное снаряжение – ботинки, шлемы, очки). Вне зависимости от тарифа вашего билета можно взять с собой чехол со всем снаряжением или чехол и дополнительную сумку. Единственное ограничение – общий вес экипировки: до 23 кг для экономического класса и до 32 кг для бизнес-класса. Кстати, во время новогодних праздников в аэропорту «Домодедово» будут доступны дополнительные стойки для оформления спортивного снаряжения в багаж.

Вместе с S7 Airlines и экспертами, объездившими не один горнолыжный курорт России и Европы, мы подготовили специальный калькулятор для расчета примерного бюджета на активный зимний отдых. Ответив на 11 простых вопросов, вы поймете, на какую примерно сумму стоит ориентироваться (все цены указаны из расчета, что вы летите из Москвы).

Уже видим комментарии в стиле «Можно легко съездить в полтора раза дешевле» и «Где вы только такие цены нашли?». Объясняем: конечно, если поискать, вы наверняка найдете как невероятно дешевые варианты жилья и рестораны, так и невероятно дорогие. Чтобы результат был максимально приближен к реальному, мы брали средние ценники в каждой из категорий: бюджетной, средней и дорогой.

Да, и если вы никогда не ездили в горы, после калькулятора есть несколько важных советов от наших экспертов и конкурс, победители которого выиграют бесплатный перелет на каталку. Обязательно дочитайте до конца.

Если вы нацеливаетесь на активный зимний сезон, делимся еще одним полезным лайфхаком – карта горнолыжника S7-Tinkoff. В разгар сезона она дает скидку 10% на авиабилеты по горнолыжным направлениям и 20% на страховку, а также дополнительные возможности по накоплению миль программы лояльности S7 Priority. А в течение всего года можно наслаждаться ее преимуществами: доступ к закрытым распродажам S7 Airlines, возможность копить мили S7 Priority за повседневные покупки и еще множество приятных бонусов.

Федор Маслов, креативный директор Sports.ru, игрок футбольной команды блогеров «Амкал»:

«В горнолыжный отдых я влюбился года три назад. До этого несколько раз катался на небольших склонах под Питером, а в 2017-м впервые оказался в Альпах.

Ну и все, понеслась. Ежегодно, примерно в июле-августе, я начинаю безумно скучать по зиме и снегу, а осенью не бывает месяца, чтобы мне не приснилось, как я еду на лыжах. Каждый сезон я обязательно гоняю в горы: пару раз в Альпы – дней на десять – и еще несколько раз в Сочи – обычно на выходные. В прошлом году суммарно накатал почти месяц – у S7 были какие-то сумасшедше низкие цены на перелеты до Мюнхена и Инсбрука, не купить билеты туда было бы преступлением. И все равно хотелось еще.

Это даже несмотря на травму, полученную в феврале: катаясь в Австрии, я неудачно приземлился коленом на острый кант и порезал ногу. Поэтому главный совет, друзья – не экономьте на страховке, даже не думайте выходить без нее на склон. В тот раз повезло: ничего серьезного, доктор в ближайшей деревне быстро принял меня, перевязал, а через день я уже снова катался, попивая глинтвейн в уютных кафешках на сэкономленные 350 евро – именно столько пришлось бы мне выложить за прием и несложные процедуры у врача.

И еще несколько советов по поездке от меня:

– Если едете большой компанией, гораздо выгоднее брать напрокат машину. За трансфер от аэропорта до курорта придется платить каждому (в Европе в среднем это около 50 евро на человека), а на машину можно скинуться. Плюс к этому наличие машины позволит сэкономить и на жилье – можно бронировать отели или апартаменты в 15-20 минутах езды от склона (обычно это дешевле, чем около подъемников) и не следить за расписанием ски-басов. Ну и в любое время поехать в ресторан или СПА-центр – в виде приятного бонуса.

– Идеальная продолжительность горного отдыха – шесть дней. В 2018-м и 2019-м я ездил на две недели каталки подряд, и, если честно, день на десятый надоедало. А за шесть дней как раз успеваешь раскататься, изучить разные трассы и достаточно кайфануть.

– Если летите кататься впервые, лучше не покупайте лыжи или сноуборд – гораздо удобнее и выгоднее взять их напрокат недалеко от склона, попробовать разные варианты и выбрать наиболее подходящий именно вам.

– При выборе лыж будьте внимательны – начинающим лучше брать более короткие, широкие и гибкие лыжи. Если пользуетесь прокатом, всегда проверяйте, чтобы на скользящей поверхности не было глубоких царапин и выбоин. И следите, чтобы кант не был слишком стертым, иначе контролировать движение будет сложно.

– При выборе экипировки нет ничего важнее ботинок. Самое главное – стопа не должна болтаться по ботинку, иначе из-за кучи мелких движений, которые придется выполнять во время катания, вы быстро сотрете ноги. Но и жать ботинки тоже не должны, так что подбирайте тщательно, не стесняйтесь примерить несколько моделей – один и тот же размер у разных производителей часто садится абсолютно по-разному.

– Всегда думал, что об этом говорить не надо, но опыт на склоне указывает на обратное. Поэтому: обязательно купите или возьмите напрокат шлем. Голова одна, ее нужно беречь, а падения (особенно если вы новичок) будут неизбежны.

– На инструкторе экономить не нужно: если не умеете кататься или чувствуете себя на склоне неуверенно, лучше потратить несколько часов на занятия с опытным человеком, который практически живет на горе и наверняка научит вас правильно кантоваться.

И финально: в горах очень круто, и бояться их точно не стоит. Оказавшись там впервые, вы уже вряд ли пропустите следующие сезоны!»

Игорь Олейник, основатель школы футбольного фристайла iFreestyle:

«Мое знакомство с бордом случилось в 2013-м. По ходу я получал много травм, ушибов, но меня это не остановило, я хотел научиться кататься – и это того стоило.

Я много где побывал, но больше всего нравится Сочи. Именно там я открою сезон в этом году, уже через несколько дней.

Подготовка идет полным ходом: проверяю борд, крепления, докупаю нужные вещи. Хочется быть уверенным – и в оборудовании, и в своем внешнем виде. Ну а чтобы максимально кайфовать на склоне, я придерживаюсь главных правил:

– Обязательно запаситесь одеждой заранее. Лучше не заказывать экипировку в интернете без примерки – размеры иногда разнятся, и ваш обычный размер M в сноубордическом варианте может оказаться мал.

– Не забывайте про термобелье – несмотря на теплое зимнее солнце, на вершине склонов бывает очень ветрено и холодно.

– Не полагайтесь на свои городские перчатки – лучше взять специальные сноубордические, которые не так сильно мокнут и лучше греют. А еще обязательно носите шапку или хотя бы повязку на уши – чтобы не простудиться под горным ветром.

– А вот шарф лучше оставить дома – он будет болтаться и цепляться за все подряд. Лучше надеть снуд, балаклаву или на крайняк свитер с горлом.

– Если в России почти везде принимают банковские карты к оплате, то в Европе обязательно берите на склон наличные. По пути будет немало кафе, в которых безналичную оплату либо вообще не принимают, либо оплатить картой можно только от 10-15 евро.

– В первые дни не слишком убивайтесь на склоне – организму нужно привыкнуть к высоте и разнице в давлении. А когда освоитесь, не рискуйте лишний раз, следуйте технике безопасности, и главное – держитесь размеченных трасс.

– Ну а чтобы увеличить возможности, к поездке в горы лучше подготовиться. Походите в спортзал, приучите организм к нагрузкам. А уже на склоне обязательно разминайте мышцы и суставы перед первым спуском, чтобы минимизировать риск травм.

– Ну и главный совет – не лихачить на склоне. Падать всегда неприятно, не нужно терять голову. Это как в вождении – аварии всегда случаются от мысли, что ты все умеешь. Горы – это не только нереальные эмоции, но и опасность, поэтому будьте осторожны.

Фото: instagram.com/prostofed; instagram.com/oleynikart