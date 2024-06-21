В следующем сезоне «Мадрид» сразится за семь трофеев. Вот весь список

В прошлом сезоне «Мадрид» боролся за четыре трофея и выиграл три из них, включая Суперкубок Испании, Ла Лигу и Лигу чемпионов. Подопечные Анчелотти упустили только Кубок Испании.

Следующий сезон будет еще более утомительным для «бланкос», ведь клубу предстоит побороться за семь различных титулов.

Давайте перечислим их.

Суперкубок УЕФА − против «Аталанты» в августе

Ла Лига − 38 туров

Лига чемпионов − стартует в сентябре 2024 года

Кубок Испании − начиная с 1/16 финала

Межконтинентальный кубок ФИФА − начало в декабре 2024 года

Суперкубок Испании − назначен на январь 2025 года

Клубный чемпионат мира − июнь 2025 года.

Из этого списка становится понятно, для чего «Мадриду» нужна большая скамейка и почему такие игроки, как Эндрик или Гюлер, не могут уйти в аренду.

Держа в памяти переход Килиана Мбаппе, как вы думаете, сколько трофеев в следующем сезоне выиграет клуб? Пишите в комментариях.