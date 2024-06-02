«Лучшие в мире»: Неймар поздравил двух игроков «Мадрида» с победой в ЛЧ

В финале Лиги чемпионов «Мадрид» обыграл дортмундскую «Боруссию». Карвахаль открыл счет, затем Винисиус увеличил преимущество «королевского клуба».

Неймар поздравил с победой в главном клубном турнире Европы своих партнеров по сборной Бразилии – Винисиуса и Родриго. Ней написал:

«Поздравляю, мои мальчики! Очень за вас рад! Вы двое лучшие в мире! Звезды».

Неймару и самому есть, что отмечать. Недавно его «Аль-Хилаль» стал чемпионом Саудовской Аравии. А в финале Кубка страны «Аль-Хилаль» оказался сильнее «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду.

Интересно, почему Ней в своем поздравлении не упомянул Милитао?