«Он звонил мне три раза перед трансфером»: Арда Гюлер – о переходе в «Мадрид»

В беседе с Kafa Sports Арда Гюлер рассказал, как состоялся его трансфер в «Мадрид»:

«Когда отец позвонил мне и сказал, что «Реал» хочет меня и заинтересован во мне, я был очень взволнован и счастлив. Для меня все это произошло рановато. Вот почему я был так взволнован. Почему я выбрал «Мадрид»? С юных лет многие дети мечтают играть за «Мадрид» – самый большой клуб в мире».

«Они как семья! Мне предложили участие в долгосрочном проекте. Как только мы сели за стол переговоров, все было решено. Все произошло очень быстро.

Анчелотти звонил мне три раза перед трансфером, он даже попросил меня пообещать ему, что я перейду. Я отношусь к нему с большим уважением. Мы много разговариваем, я спрашиваю его, что я могу сделать, чтобы играть больше, как я могу совершенствоваться. Мы все хотим играть больше. Он дает мне советы», – добавил Арда.

Старт турка в «Мадриде» омрачили травмы. Гюлер только начинает стабильно выступать за новый клуб.

В недавнем матче против «Сосьедада» юноша впервые вышел в стартовом составе «сливочных». В той же игре турок стал вторым самым молодым футболистом «Мадрида», которому удалось забить в своем первом матче в основе «королевского клуба» в 21 веке.

Всего Арда провел восемь матчей за «Реал», на счету талантливого полузащитника – два гола в футболке «сливочных».

По вашему, как сложится карьера Гюлера в «Мадриде»?