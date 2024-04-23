Даже Гюлер зарабатывает больше💸: Лунин пока внизу зарплатой ведомости «Реала», но это изменится

Сообщается, что «Реал» готов предложить Андрею Лунину новый контракт после его отличной игры в отсутствие Тибо Куртуа.

Сейчас Лунин входит в число самых низкооплачиваемых игроков «Реала» — он зарабатывает даже меньше, чем Арда Гюлер и Фран Гарсия. Украинский вратарь получает 25 000 евро в неделю. Это составляет 1,35 млн евро в год.

«Мадрид» готовит для Андрея Лунина новый четырехлетний контракт.

Пока Лунин в самом конце зарплатной ведомости среди футболистов «Мадрида»: