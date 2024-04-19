Лунина в «Реале» называют «мафиози» - но почему? Вратарь сам все объяснил

В раздевалке «Реала» Андрея Лунина называют «мафиози». Вратарь объяснил, откуда все пошло.

«Есть украинская или русская мафия, а я родом оттуда [из Восточной Европы]. Однажды я купил полностью черный костюм. Захожу в раздевалку, а там Рамос и Модрич. Серхио сказал мне: «Мафиозо». С тех пор меня стали называть так довольно часто».

В ответном матче с «Ман Сити» украинец стал героем для «Реала». Он сделал восемь сэйвов во время игры и еще два в серии пенальти, сыграв ключевую роль в проходе в полуфинал.