«Мадриду» предстоит решить судьбу игроков «Кастильи». Лидерами команды уже интересуются топ-клубы

«Кастилья» переживает не лучший сезон. После 30-ти туров команда Рауля занимает 13-е место в своей лиге.

Этим летом руководству «королевского клуба» предстоит принять важные решения, касающиеся будущего некоторых игроков «Кастильи», пишет Relevo.

Идеальный вариант – сохранить большую часть основного состава. Но у «Реала» возникнут трудности. Во-первых, многие из самых молодых игроков, которые должны остаться в резервной команде из-за возрастного правила, получили предложение от команд из Примеры и Сегунды. Во-вторых, некоторые игроки позитивно смотрят на вариант ухода.

В организации существует негласное правило, согласно которому обычно игроки проводят в «Кастилье» три сезона и покидают команду, когда им исполняется 22 года. Так было с футболистами 2001 года рождения в прошлом сезоне и с игроками 2000 года рождения до этого. Все они ушли. В этом году те, кто родился в 2002 году, стали ветеранами молодежки.

В следующем сезоне футболисты 2003 и 2004 годов рождения должны стать лидерами команды. Именно игроками этого поколения активно интересуются клубы из Примеры и Сегунды, передает Relevo.

Один из ярчайших примеров – Нико Пас. Юноша провел 8 матчей за основу «Мадрида» и даже сумел забить. Сообщается, что аргентинец вызывает повышенный интерес у топ-клубов.

Марио Мартин получает предложения от представителей Премьер-лиги, игроком интересуются крупные клубы. Команды из высшего дивизиона также интересуются Альваро Родригесом, Сесаром Паласиосом, Гонсало Гарсией и Рафой Обрадором.

Одна из главных задач «Кастильи» – бороться за повышение. Разумеется, команда захочет оставить своих лучших игроков или отправить их в основу «Реала». Рауль хочет остаться с «Кастильей», руководство клуба знает о желании тренера. Если все сложится удачно, Рауль начнет свой шестой сезон у руля «Кастильи».

По вашему, как «Мадрид» поступит с нынешними лидерами молодежки?