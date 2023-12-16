В «Реале» прошел рождественский ужин. Пришли Солари, Арбелоа и даже Карлос

В пятницу в мадридском «Реале» состоялся рождественский ужин. Флорентино Перес, Карло Анчелотти и женская команда клуба также приняли участие в мероприятии.

Придумываем, что обсуждают главные люди в клубе: «Помните, как СМИ хотели вас убрать? Это смешно».

Так что ты хочешь на Рождество, Лука?

Надеюсь, ты скоро вернешься, Тчу.

Беллингем и Диас стали друзьями.

Флорентино пытается понять, почему Куртуа выбрал футбол, а не баскетбол.

Сантьяго Солари и Роберто Карлос тоже здесь.

Альваро Арбелоа – тренер «Реала» U19!